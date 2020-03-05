Как после бомбёжки: Жители Актау пожаловались на состояние дорог в больничном городке

- Куда это годится? Как после бомбёжки. Ведь это больничный городок, куда доставляют больных людей. Я с ребёнком часто езжу сдавать анализы в бактериологическую лабораторию, дорога просто невыносимая, - пожаловалась жительница Евгения.

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В редакцию Lada.kz поступают жалобы от жителей по поводу изношенного состояния дорог на территории больничного городка в 1 микрорайоне.Въезд к некоторым медицинским учреждениям труднодоступен из-за ям и колдобин.