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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:32

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В Актау подросток копил деньги для поздравления уборщиц с 8 Марта

10-летний житель Актау Алижан поздравил работниц ТОО «Кала жолдары» с Международным женским днём. Его поступок растрогал пользователей Сети.

Кадр видео
Юный житель Актау Алижан на своей странице в Instagram опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено, как он поздравляет работниц коммунальной службы с 8 Марта.

По словам Алижана, идею для поздравления ему подсказала его мама.



Пользователи социальной сети Instagram восхищаются его добрым поступком. Люди отметили в комментариях достойный поступок мальчика.

- Вот он - настоящий джентльмен. Он на свои заработанные деньги купил цветы и делает приятный жест женщинам, делая их на время счастливыми, - пишет пользователь shamrad_t.

Пользователь, который является предпринимателем, рассказал, что на цветы мальчик копил деньги, самостоятельно их зарабатывая. Для этого подросток попросил владельца одного из городских кафе установить в его заведении автомат для приобретения жевательной резинки.

- Пока есть родители, которые воспитывают достойных мальчишек и девчонок, мы непобедимы, - отметила timatoma999.

Пользователь Сети dilyaram_81 поблагодарил в комментариях родителей Алижана за хорошее воспитание.



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