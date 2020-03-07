В Актау подросток копил деньги для поздравления уборщиц с 8 Марта

Юный житель Актау Алижан на своей странице в Instagram опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено, как он поздравляет работниц коммунальной службы с 8 Марта.По словам Алижана, идею для поздравления ему подсказала его мама.Пользователи социальной сети Instagram восхищаются его добрым поступком. Люди отметили в комментариях достойный поступок мальчика.- Вот он - настоящий джентльмен. Он на свои заработанные деньги купил цветы и делает приятный жест женщинам, делая их на время счастливыми, - пишет пользователь shamrad_t.Пользователь, который является предпринимателем, рассказал, что на цветы мальчик копил деньги, самостоятельно их зарабатывая. Для этого подросток попросил владельца одного из городских кафе установить в его заведении автомат для приобретения жевательной резинки.- Пока есть родители, которые воспитывают достойных мальчишек и девчонок, мы непобедимы, - отметила timatoma999.Пользователь Сети dilyaram_81 поблагодарил в комментариях родителей Алижана за хорошее воспитание.