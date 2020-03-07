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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:36

Просмотров: 1686

Хочу в рабство СССР

Воспоминание – это единственный рай, из которого мы не можем быть изгнаны. Жан Поль Рихтер.

Фото из Сети интернет
Помню, когда мне было лет десять, а это был 1975 год, бытовало такое мнение, что деньги скоро не понадобятся, и одеваться все будут одинаково, и всё у всех будет общее, т.е. наступит коммунизм.

Спустя тридцать пять лет я понимаю, что мое детство - это и был тот самый коммунизм.

Недавно ехала домой на такси. Молодой парень за рулем вдруг спрашивает: «А сколько вам лет?». Пока я размышляла, зачем ему понадобился мой возраст, последовал другой вопрос: «Скажите, а когда лучше жилось? При Союзе или сейчас?». Тут до меня дошло, что таксист пытался по внешнему виду сориентироваться, жила ли я при «совке»... Ответ мой был однозначен: «Конечно при СССР!». Мысли со скоростью бумеранга моментально отбросили меня лет на тридцать назад, и первое, что пришло в голову - бесплатное жилье, образование, медицина, профсоюз. Дефицит и очереди... За короткие пять-семь минут езды водитель сделал вывод: «Да... вы далеко не первая так говорите!».

А воспоминания таковы, что люди во времена рабства СССР получали фиксированную заработную плату два раза в месяц - аванс и получку, не задумываясь, дотянут ли до следующей. Не было такого явного разделения на бедных и богатых, как сейчас. Дети ходили в бесплатные ясли и детсады. А уровень образования и медицины вызывает просто восторг, оглядываясь назад.

Стабильность и защищенность - вот что было при рабском «совке». Бесплатное жилье, путевки в санатории и дома отдыха за счет мощного профсоюза, путевки в детские лагеря, бесплатные питание в школах и учебники, и масса кружков и продлёнок - только учись! Высшее образование получали тоже бесплатно плюс стипендия. Не было страха остаться без работы, без средств к существованию, деньги откладывали «на книжку». Восьмичасовой рабочий день, за переработку - доплата. Тринадцатая зарплата и за выслугу лет... И так из года в год.

Мы, рабы, как же мы жили без интернета и соцсетей - не выставляли свои «трусы» напоказ... знали назубок таблицу умножения, понятия не имели о сотовых телефонах, да и домашний номер был не в каждой квартире, оставляли записку в двери и ключ под ковриком, не вставляли беруши в уши, переходя дорогу, писали письма и открытки с поздравлениями на Новый год, читали, думали, были открыты этому миру. Учитель был априори авторитетом, а врач - спаситель и Бог.

Но... пришли другие времена. Мы уже почти 30 лет как независимые и свободные от рабства СССР.
Свобода и независимость! Как часто в постсоветское время манипулируют этими словами. Независимый Казахстан! А в чем она, эта независимость?

В том, что прилавки в магазинах завалены продуктами и нет очередей? Да, выбор вроде есть, не то что рабский дефицит при Союзе. Но сегодня качество товаров и услуг оставляет желать лучшего. Зато в «застойные времена», к примеру, конфеты «Белочка» или колбаса вареная и в Шевченко, и в Урюпинске стоили одинаково, не так как сейчас - в каждом магазине цены абсолютно разные... И бегают покупатели в надежде найти товар подешевле.

Автомобили на любой вкус? О! Да... Lexus, Toyota Land Cruiser, Subaru - это вам не «москвичи» или «жигули» совдеповские, да еще на предприятии надо было выстоять очередь по распределению.

Или свобода заключается в том, что по данным на февраль месяц 2020 года в Казахстане 7,5 миллиона заемщиков «живут» с действующими кредитами?, при том что каждый пятый казахстанец реально, не по «причесанным» статистическим данным, зарабатывает от 40 до 70 тысяч тенге. Нет, мы не рабы, мы просто в кабале.

Народ погряз в кредитах на жилье, автомобили, тои. Чтобы превратиться в современного раба - достаточно 15 минут.

Молодые люди стремятся за границу: кто-то хочет получить на западе качественное образование, а кто-то хочет найти достойную работу, за которую будут платить хорошую зарплату. К большому сожалению, численность уезжающих из года в год растет. К слову, уезжает не только молодежь: в 2019 году из Казахстана уехало более 40 тысяч человек. Причем из 100 процентов уехавших 40 процентов - казахи.

А может она, независимость, помогает устроиться на сытую должность, например, в нефтяную отрасль, заплатив взятку тысяч в пять долларов? Или сделать операцию бесплатную в областной больнице? В очереди на прием к заведующему отделения лично была свидетелем, как пациенты делились друг с другом, кто и сколько заплатил за операцию врачу: за щитовидку одна женщина заплатила 50 тысяч тенге, а за операцию на желчном пузыре - 70 тысяч... и это в открытую, не шушукаясь. Конечно, что может быть дороже здоровья? И люди в белых халатах прекрасно это понимают и манипулируют самым дорогим, что есть у человека.

От чего мы независимы?
Может от доллара? Или от нефти? Те, кто в состоянии еще насобирать миллион-два, не знают, в какой валюте хранить деньги на «черный» день. Как было в 2014 году с Келимбетовым, который заверял народ, что неожиданностей никаких не будет и ситуация под контролем, а на самом деле вышло совсем иначе - обвал тенге.

Или мы не зависим от роста цен на продукты питания, которые постоянно находятся в свободном плавании, то есть, как удобно и выгодно шайке коммерсантов? И только одни разговоры и «бурная» деятельность министров по поводу сдерживания этих цен.

Чего Казахстан достиг за тридцать лет? Где новые предприятия, где рабочие места?
Численность безработных в Казахстане на конец 2019 года составила 443,2 тысячи человек, уровень безработицы – 4,8%, сообщается на сайте Комитета по статистике МНЭ РК. Это официально, а неофициально?

Образование - штормит, услуги медицины - заоблачные, коррупция процветает, культура хромает. Не так, её просто нет... в элементарном: подхожу к магазину «Дана», который в 12 микрорайоне, возле торгового центра «Мечта», на ступеньках ко входу в магазин стоит мальчишка лет шести, снял штаны, и прям на ступеньках справляет нужду, никого не стесняясь, на замечания - ноль эмоций, и это средь бела дня... Культура? О чем это я? Зато мы ни от кого независимы, где хотим - там и гадим.

Мой муж на днях стал свидетелем одного разговора: контрактники, посмеиваясь, вели беседу на предмет «любви» к Родине. Один говорил: «Зарплаты нет, квартиры нет, одни жируют, другие голодают, а если война... кто Родину будет защищать?». Другой отвечал: «Да ну её - родину, я что, должен эти дворцы защищать, которые на скалах в 4 и в 15 микрорайонах? Я маму свою и детей буду защищать и отстреливаться, если кипиш какой поднимется, заберу всех подальше в степь, и плевал я на эту Родину». Это я про патриотизм...

Есть у меня сейчас и работа, и денег вроде хватает (не голодаем), и друзья еще живы... Так отчего же мне так паршиво и грустно видеть то, что происходит в стране? И так хочется вернуться в рабство СССР...

Я хочу быть зависима! Я хочу зависеть от умных и грамотных управленцев, вещающих с высоких трибун, и верить им. Я хочу зависеть от добросовестных чиновников, не набивающих себе карманы. Я хочу зависеть от неравнодушных врачей и мудрых учителей. Я хочу быть уверена в завтрашнем дне и не думать, купить мне вторые кроссовки или в одних прохожу. Я хочу стабильности и мира нашему государству.

А еще я хочу, чтобы слово «совесть» не вызывало ни у кого смех.

Ирина Ларичкина



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Комментарии ( 6 )

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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 15:30
У меня отношение к моей бывшей родине двоякое. С одной стороны и это самый жирный плюс это образование, большевики свергнув царский режим вынудили образованную часть населения покинуть страну либо же принять их правила игры. Население Российской империи было дремучим и безграмотным, читать-писать не умело 80% населения в европейской части империи, за Уралом и национальных окраинах цифра достигала и 90%. Российские капиталисты не вкладывались в развитие своих фабрик и заводов и доля ручного труда была намного выше чем в странах Европы и США, вплоть до революции по Волге караваны бурлаков на своем горбу тягали баржи вверх по течению.
Программа "Ликбез" введенная большевиками сделала сделала из разношерстных народов империи самую читающий в мире советский народ. Доходило до курьезов, хорошая книга стоила ползарплаты особенно в дефиците помню были книги Дюма.

Попробуйте купить Ахматову.
Вам букинисты объяснят,
что черный том ее агатовый
куда дороже, чем агат. (с).

Но довольно позитива.. Я не горю желанием плеваться ядом в наше советской прошлое, я уважаю историю своей страны, но лично пришел к выводу что все эти идеи о всеобщем равенстве изначально утопия. Коммунизм к которому мы так стремились и путь к которому сокращался с каждой пятилеткой изначально утопия. Это регресс в первобытный коммунизм при котором человечество прожило миллионы лет, и бартерные отношения к которому в конце концов пришло советское общество тому подтверждение. А тот бардак что творится сейчас у нас, это уже мы сами виноваты. К примеру страны Восточной Европы выйдя из так называемого соцлагеря живут намного нас, и лучше чем когда были под зонтиком СССР.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 15:09
Подписываюсь под каждым словом автора!
 
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malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 15:00
Цитата: ОбывателЪ
Не помню чтоб тут когда то большие автобусы ездили на маршруте

Вы не помните Икарусы- гармошки?
 
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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 14:52
Я хочу зависеть от умных и грамотных управленцев, вещающих с высоких трибун, и верить им.
Эти "умные" и "грамотные" и привели СССР к развалу.
Цитата: Кинст
с большими, тёплыми и уютными автобусами ЛиАЗ с его бутылочным звоном и Икарусами
Не помню чтоб тут когда то большие автобусы ездили на маршруте, в начале 80-х когда я тут жил, город заканчивался на 12 мкр, за час времени можно было весь город по кругу обойти..

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 13:10
Каждое слово – ЗА!
Скучаю по СССР и Шевченко – чистому, уютному, зелёному городу с большими, тёплыми и уютными автобусами ЛиАЗ с его бутылочным звоном и Икарусами, мороженым по 20 копеек...
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:10
Честно говоря живу не хуже чем тогда.
Но я бы вернулся в СССР.
Был дефицит товаров народного потребления, но не было дефицита душевности, человеколюбия и т.п.
Совесть была в чести.
Поддерживаю автора статьи.
 
 

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