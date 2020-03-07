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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:38

Просмотров: 787

Жительницу Актау ужаснули условия для содержащихся на карантине в связи с коронавирусом

Жительница Актау, которая прилетела из Южной Кореи, была госпитализирована в инфекционное отделение Мангистауской областной больницы на карантин. Девушка пожаловалась на антисанитарию и сняла на видео палату с обшарпанными стенами, дырами в потолке и в постельном белье.

Инфекционное отделение
Жительница Актау, пожелавшая не называть имени, прилетела в родной город сегодня, 7 марта, в 5 утра из Санкт-Петербурга. А 1 марта она вернулась в Казахстан из Южной Кореи.

- У меня был транзитный рейс. В Алматы меня спокойно выпустили, никто не препятствовал, в самолете только проверили мое состояние. Затем я улетела в Россию, где была 4 дня. В это время ко мне домой в Актау приходил участковый врач, который меня искал, на что мои родители объяснили, что я вернусь к праздникам. А в аэропорту женщина стала искать человека, который прилетел из Южной Кореи, и говорила, что она все равно его найдет. При этом я даже не знала, что она говорит обо мне, и просто спросила: «Может быть, вы меня ищите, прилетела шесть дней назад оттуда». Она меня сразу схватила в охапку, и с этого момента начался какой-то кошмар, - говорит девушка.



Жительнице Актау сказали, что ее госпитализируют. При этом, по словам девушки, ни в аэропорту, ни позднее, в больнице, не было создано никаких условий для людей, которых помещают на карантин.

- Мне должны были дать постановление, которое я ждала полтора часа. Я очень сильно ругалась, потому что мне не давали ни воды, ни сходить в туалет. Я даже не знала, что Корею отнесли к списку 1А по опасности, и все, кто оттуда прилетают, должны быть госпитализированы на две недели. При этом со мной обращались, как с преступницей. Эта женщина схватила за руку, начала на меня кричать. В аэропорту мне не дали даже стул, я простояла целый час в ожидании непонятно чего. Потом я уже начала с ними ругаться из-за того, что у меня нет элементарных удобств. В итоге меня вообще завели в какой-то кабинет, в котором было ужасно холодно. А я астматик, и вернулась с лечения. Но мои объяснения о том, что мне ни в коем случае нельзя мерзнуть, просто игнорировали. Я просила дать хотя бы воды или чай, - рассказывает девушка.

По словам жительницы Актау, из аэропорта ее забрали на машине скорой помощи. Затем поместили в противотуберкулезный диспансер, где померили температуру, осмотрели горло и отправили в палату.

- В противотуберкулезном диспансере меня поселили в нормальную комнату, при мне помыли полы, сказали: «Давай твои вещи дезинфицируем кварцем, мы его включим, ты выйди в коридор». Там все было хорошо и условия нормальные. Женщины хорошие работают, которые меня подбадривали словами: «Не беспокойся, все будет хорошо. Вот душ, переоденься». А затем меня перевели в инфекционную больницу, где условия просто ужасные, - рассказывает девушка.

По словам жительницы Актау, в ее палате полная антисанитария: обшарпанные стены, дырка в потолке ванной комнаты, кровати разваливаются.

- На все мои вопросы здесь вообще никто ничего не объясняет, лишь говорят: «Потом-потом». Анализы у меня сегодня взяли, обещали, что потом переведут обратно в противотуберкулезный диспансер, где уже открытый карантин и я смогу спокойно ходить. Здесь сейчас меня закрыли в комнате, на окнах москитные сетки, чтобы я не убежала. При этом нет никаких условий. Когда я спросила, как тут вообще можно находиться, мне ответили, что в этом году может быть здесь сделают ремонт. Но что сейчас людям делать, которые тут оказались? Здесь антисанитарные условия, и я надеюсь, что здесь хотя бы нет клопов. Чтобы кого-то дозваться, мне приходится кричать через стекло, стучать изо всех сил. Когда меня переселили сюда, я, мягко говоря, была в шоке. Я просто зашла и начала плакать, потому что я человек брезгливый и для меня находится в такой комнате – уму непостижимо. И я толком не знаю, сколько я здесь пробуду. В ванной комнате дырка в потолке. Душевая находится возле выхода, оттуда ужасно дует. Когда я сказала врачу, что я не могу сходить в душ, потому что там дует, в ответ мне сказали: «подмойся или протрись салфетками». Меня закрыли в больнице на две недели и я должна салфетками вытираться? Я не удивлюсь, если после этой госпитализации мне понадобится психолог или мне нужно будет лечиться, - рассказала девушка.

Напомним, ранее в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистау сообщали, что в Актау создан стационар для тех, кто на карантине, в котором на сегодняшний день есть все необходимое для обследования.



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Комментарии ( 5 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 19:22
К ним только попади,живым не выпустят.
 
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 синдбад (Посетители) Сегодня, 19:04
Скотское отношение к своему народу прослеживается во всём.И это не только в Актау,детка.
 
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Леська (Посетители) Сегодня, 19:04
Ужас какой-то...девушка, мне вас очень жалко, я представляю в каком вы состоянии, надеюсь после этого видео все изменится....надеюсь!
 
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Kompot (Посетители) Сегодня, 18:53
"Это Актау, детка" (с)
 
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kazakhstan362 (Посетители) Сегодня, 18:52
ранее в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистау сообщали, что в Актау создан стационар для тех, кто на карантине, в котором на сегодняшний день есть все необходимое для обследования.

Все необходимое для упокоения.
 
 

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