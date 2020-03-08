Как после бомбёжки: Акимат Актау отреагировал на жалобу

Фото пресс-службы акима Актау
По словам местных жителей, въезд к некоторым медицинским учреждениям больничного городка труднодоступен из-за ям и колдобин.
Акимат Актау на своей странице в Instagram разместил фото о проделанной работе.
Власти приняли меры по восстановлению колодца и уборке мусора. Добираться до медицинских учреждений горожанам приходится также по разбитой дороге.
Акимат Актау на своей странице в Instagram разместил фото о проделанной работе.
Власти приняли меры по восстановлению колодца и уборке мусора. Добираться до медицинских учреждений горожанам приходится также по разбитой дороге.
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