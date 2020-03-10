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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:58

Просмотров: 955

Жители Актау пожаловались на резкое подорожание овощей

Жители Актау жалуются, что сегодня, 10 марта, стоимость килограмма помидоров достигает 1055 тенге, килограмма огурцов — 1210 тенге. В городском отделе предпринимательства и развития промышленности заявили, что цены поднялись из-за сокращения поставок овощей из соседних стран на фоне вспышки коронавируса.

Фото жителей Актау
В редакцию «Лады» обратились жители Актау с жалобой на резкое повышение цен на огурцы и помидоры.

По их словам, в магазинах города цена на огурцы сегодня, 10 марта, поднялась до 1210 тенге за килограмм, а помидоры стали стоить свыше тысячи тенге.

Жители Актау пожаловались на резкое подорожание овощей


Жители Актау пожаловались на резкое подорожание овощей


Жители Актау пожаловались на резкое подорожание овощей


- На прошлой неделе огурцы продавали по 785 за килограмм и по 600 тенге помидоры. Ещё вчера огурцы стоили 1000 тенге. Это просто немыслимо. Как жить с такими ценами на овощи, - жалуются жители Актау.

В городском отделе предпринимательства и развития промышленности заявили, что мониторинг цен производится только на социально значимые продукты. Огурцы и помидоры не входят в этот список.

- Мы считаем, что цены повысились из-за закрытых границ с Ираном и Азербайджаном на фоне вспышки коронавируса. Акимат уже проводит работу, надеемся, скоро цены стабилизируются, - сообщили в городском отделе предпринимательства.

Напомним, обслуживание морских судов из Азербайджана и Ирана приостановили в морских портах Актау и Курык с 5 марта из-за того, что эти страны вошли в список стран с повышенным риском по ситуации с коронавирусом в мире.



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Комментарии ( 5 )

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  • fitter
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:57
Цитата: skipper
через неделю две их только на помойку выбросить!

Они у вас столько держатся? Подскажите способ хранения. Я вот только на прилавке вижу всю красоту,а дома они начинают на второй день загибаться lol
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 15:57
наша страна привязана к доллару ?а точнее к нефтедоллару и так будет продолжаться пока мы все свое сырье не продадим
бюджет нашей страны рассчитан при цене за барель 45-55 долларов ... большого ума не надо что бы понять что будет дальше

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arsenal
  • fitter
 Око (Посетители) Сегодня, 15:49
- Мы считаем, что цены повысились из-за закрытых границ с Ираном и Азербайджаном на фоне вспышки коронавируса. Акимат уже проводит работу, надеемся, скоро цены стабилизируются, - сообщили в городском отделе предпринимательства.

Да ничего не закрыто!О чём вы говорите?! Как завозилось всё так и завозится! Обдираловка , заговор и жажда наживы! Позорище!

всё вижу
 
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  • Око
  • ЁмоЁ
  • fitter
 skipper (Посетители) Сегодня, 15:44
Выход один. Игнорировать такие цены и не покупать эти самые огурцы и помидоры! Неделю две можно и без них обойтись! А через неделю две их только на помойку выбросить! Может задумаются....На фоне последних событий сразу цены задрали вверх....

До вчерашнего дня про влияние коронавируса на помидоры с огурцами никто не говорил .. А сейчас вспомнили про него... Это не тенге упал... Это коронавирус виноват и задержка поставок...
 
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  • Toryn
 132131212 (Посетители) Сегодня, 15:23
Мда, и смысл торговать своим же в 3 раза дороже ведь конкуренции теперь нет
 
 

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