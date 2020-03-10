Жители Актау пожаловались на резкое подорожание овощей

Фото жителей Актау
В редакцию «Лады» обратились жители Актау с жалобой на резкое повышение цен на огурцы и помидоры.
По их словам, в магазинах города цена на огурцы сегодня, 10 марта, поднялась до 1210 тенге за килограмм, а помидоры стали стоить свыше тысячи тенге.
- На прошлой неделе огурцы продавали по 785 за килограмм и по 600 тенге помидоры. Ещё вчера огурцы стоили 1000 тенге. Это просто немыслимо. Как жить с такими ценами на овощи, - жалуются жители Актау.
В городском отделе предпринимательства и развития промышленности заявили, что мониторинг цен производится только на социально значимые продукты. Огурцы и помидоры не входят в этот список.
- Мы считаем, что цены повысились из-за закрытых границ с Ираном и Азербайджаном на фоне вспышки коронавируса. Акимат уже проводит работу, надеемся, скоро цены стабилизируются, - сообщили в городском отделе предпринимательства.
Напомним, обслуживание морских судов из Азербайджана и Ирана приостановили в морских портах Актау и Курык с 5 марта из-за того, что эти страны вошли в список стран с повышенным риском по ситуации с коронавирусом в мире.
По их словам, в магазинах города цена на огурцы сегодня, 10 марта, поднялась до 1210 тенге за килограмм, а помидоры стали стоить свыше тысячи тенге.
- На прошлой неделе огурцы продавали по 785 за килограмм и по 600 тенге помидоры. Ещё вчера огурцы стоили 1000 тенге. Это просто немыслимо. Как жить с такими ценами на овощи, - жалуются жители Актау.
В городском отделе предпринимательства и развития промышленности заявили, что мониторинг цен производится только на социально значимые продукты. Огурцы и помидоры не входят в этот список.
- Мы считаем, что цены повысились из-за закрытых границ с Ираном и Азербайджаном на фоне вспышки коронавируса. Акимат уже проводит работу, надеемся, скоро цены стабилизируются, - сообщили в городском отделе предпринимательства.
Напомним, обслуживание морских судов из Азербайджана и Ирана приостановили в морских портах Актау и Курык с 5 марта из-за того, что эти страны вошли в список стран с повышенным риском по ситуации с коронавирусом в мире.