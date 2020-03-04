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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:49

Просмотров: 1885

Морские порты Актау и Курык закрыли вход для судов из Азербайджана и Ирана

Обслуживание морских судов из Азербайджана и Ирана приостанавливается с 5 марта. Временная мера связана с угрозой ввоза коронавируса. Об этом сообщает Sputniknews.kz со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото из архива lada.kz
Как сообщает Sputniknews.kz, с 5 марта в портах Актау и Курык приостанавливается обслуживание морских судов, прибывающих из Азербайджана и Ирана, осуществляющих перевозку людей и автотранспортных средств с водителями.

- Для экипажей иностранных грузовых судов вводится ограничение на выход с судов в портах Актау и Курык, – говорится в сообщении министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

Напомним, ранее это же министерство с 5 марта сократило авиарейсы из Баку.



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Комментарии ( 10 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 12:59
Коронавирус явился самым сильным аргументом импортозамещения

Жить нужно непременно хорошо
 
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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 12:53
Температуру нельзя измерить у водителей, провести инструктаж, проверить наличие средств индивидуальной защиты?
Маразм крепчал. ИМХО.
 
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нашевсе (Посетители) Сегодня, 12:02
Какие та полумеры.
 
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Anelya26 (Посетители) Сегодня, 11:56
Людской ресурс под запретом, а груза - пожалуйста, милости просим, провозите, заносите... death
 
-1
  • leo529
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  • arsenal
 Alik83 (Посетители) Сегодня, 11:54
Не видать теперь фруктов в самый сезон!
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 11:17
Вроде всё понятно написано, нет же, начались жалобливые комментарии, как обычно :)

Цитата: Неталиев Гарифулла
Интересно, подпадает ли данное обстоятельство под понятие форс-мажор?

Скорее всего, да
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Aktauskii
  • Neo_454
  • arsenal
 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 11:01
Цитата: Valderrama
Ждите дефицит продуктов питания и прочего...

Повышения цен!...НА!, всё!..Хотя склады забиты товаром, буду косить под дефицит..Из - за поставок..
Торгаши барыги!..

Когда?!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • Aktauskii
  • arsenal
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 10:42
Ждите дефицит продуктов питания и прочего...
 
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DAD (Посетители) Сегодня, 10:31
Закрыли вход для судов или ввели ограничения на выход экипажей с иностранных грузовых судов в портах Актау и Курык?!
 
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  • нашевсе
 Неталиев Гарифулла (Посетители) Сегодня, 09:57
Интересно, подпадает ли данное обстоятельство под понятие форс-мажор?

Считаю, что надо опубликовать текст обращения МИИР РК.
 
 

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