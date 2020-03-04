Морские порты Актау и Курык закрыли вход для судов из Азербайджана и Ирана

Фото из архива lada.kz
Как сообщает Sputniknews.kz, с 5 марта в портах Актау и Курык приостанавливается обслуживание морских судов, прибывающих из Азербайджана и Ирана, осуществляющих перевозку людей и автотранспортных средств с водителями.
- Для экипажей иностранных грузовых судов вводится ограничение на выход с судов в портах Актау и Курык, – говорится в сообщении министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.
Напомним, ранее это же министерство с 5 марта сократило авиарейсы из Баку.
- Для экипажей иностранных грузовых судов вводится ограничение на выход с судов в портах Актау и Курык, – говорится в сообщении министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.
Напомним, ранее это же министерство с 5 марта сократило авиарейсы из Баку.