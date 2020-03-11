Жителям Мангистау будет организован бесплатный проезд на празднование Амала в Отпан тау

Иллюстративное фото
Автобус в Актау будет ожидать жителей 14 марта в 8:30 возле гостиницы «Нур Плаза». В Жанаозене автобус будет предоставлен 14 марта в 7:00 возле физкультурно-оздоровительного комплекса имени Рахмета Утесинова.
В селе Шетпе Мангистауского района автобус будет ждать 14 марта в 8:00 возле железно-дорожного вокзала. В Мунайлинском районе автобус будет предоставлен 14 марта в 9:00 на площади возле районного акимата Мунайлинского района.
Напомним, на территории историко-культурного комплекса «Отпан тау» традиционно пройдут торжества, посвященные празднованию Амала.
В селе Шетпе Мангистауского района автобус будет ждать 14 марта в 8:00 возле железно-дорожного вокзала. В Мунайлинском районе автобус будет предоставлен 14 марта в 9:00 на площади возле районного акимата Мунайлинского района.
Напомним, на территории историко-культурного комплекса «Отпан тау» традиционно пройдут торжества, посвященные празднованию Амала.
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