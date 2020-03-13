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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:45

Просмотров: 515

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистау: Информацию о наличии тестов на коронавирус нужно узнавать самостоятельно

В Казахстане имеются шесть видов тест-систем, определяющих коронавирус. В Мангистау желающие проверить себя на COVID-19 могут самостоятельно, обратившись в частные медицинские организации. Об этом сообщили в департаменте контроля качества безопасности товаров и услуг Мангистау.

Фото из открытых источников
В группе риска, которым полагается пройти тест - люди, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

- Остальным информацию о наличии тестов необходимо узнавать самостоятельно в частных медицинских организациях. При положительном результате теста медицинские организации должны экстренно сообщить в территориальные органы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг области и областное управление здравоохранения, – сообщили в департаменте контроля качества безопасности товаров и услуг Мангистау.

При этом, в каких именно частных клиниках можно сдать тесты - в ведомстве не сообщили.

Журналисты Lada.kz проверили, насколько информация департамента соответствует действительности и позвонили в «Sofiе Medgroup», но там эту новость не подтвердили. В медучреждении сообщили, что данный тест, по их информации, можно сдать только в инфекционном отделении Мангистауской областной больницы (1 мкр.). Дозвониться до инфекционного отделения Мангистауской областной больницы пока не удалось.

В департаменте также сообщили телефон Call-центра по всем вопросам, связанным с короновирусом: 1406

Напомним, руководитель управления здравоохранения накануне сообщал, что в Мангистау можно сдать тест на коронавирус.



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Комментарии ( 1 )

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  • нашевсе
 Леська (Посетители) Сегодня, 17:29
Остальным информацию о наличии тестов необходимо узнавать самостоятельно в частных медицинских организациях.

Ща начнут пихать по заоблачным ценам
 
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  • leo529
  • Леська
 cas177cas (Посетители) Сегодня, 17:00
это называется-гтовы 100 процентов к вирусу...позорище....слов нет...
 
 

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