Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистау: Информацию о наличии тестов на коронавирус нужно узнавать самостоятельно

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В группе риска, которым полагается пройти тест - люди, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
- Остальным информацию о наличии тестов необходимо узнавать самостоятельно в частных медицинских организациях. При положительном результате теста медицинские организации должны экстренно сообщить в территориальные органы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг области и областное управление здравоохранения, – сообщили в департаменте контроля качества безопасности товаров и услуг Мангистау.
При этом, в каких именно частных клиниках можно сдать тесты - в ведомстве не сообщили.
Журналисты Lada.kz проверили, насколько информация департамента соответствует действительности и позвонили в «Sofiе Medgroup», но там эту новость не подтвердили. В медучреждении сообщили, что данный тест, по их информации, можно сдать только в инфекционном отделении Мангистауской областной больницы (1 мкр.). Дозвониться до инфекционного отделения Мангистауской областной больницы пока не удалось.
В департаменте также сообщили телефон Call-центра по всем вопросам, связанным с короновирусом: 1406
Напомним, руководитель управления здравоохранения накануне сообщал, что в Мангистау можно сдать тест на коронавирус.
- Остальным информацию о наличии тестов необходимо узнавать самостоятельно в частных медицинских организациях. При положительном результате теста медицинские организации должны экстренно сообщить в территориальные органы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг области и областное управление здравоохранения, – сообщили в департаменте контроля качества безопасности товаров и услуг Мангистау.
При этом, в каких именно частных клиниках можно сдать тесты - в ведомстве не сообщили.
Журналисты Lada.kz проверили, насколько информация департамента соответствует действительности и позвонили в «Sofiе Medgroup», но там эту новость не подтвердили. В медучреждении сообщили, что данный тест, по их информации, можно сдать только в инфекционном отделении Мангистауской областной больницы (1 мкр.). Дозвониться до инфекционного отделения Мангистауской областной больницы пока не удалось.
В департаменте также сообщили телефон Call-центра по всем вопросам, связанным с короновирусом: 1406
Напомним, руководитель управления здравоохранения накануне сообщал, что в Мангистау можно сдать тест на коронавирус.