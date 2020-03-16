Чрезвычайное положение в Казахстане. Как обстоят дела в Мангистау?

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился к населению сегодня, 16 марта. Глава государства заявил, что в случае необходимости чрезвычайное положение в стране может быть продлено.
Государством, как передает Tengrinews.kz, выделено 300 миллиардов тенге на поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест.
Жители Мангистау предположили, что эти средства выделены в связи с ограничением работы торговых объектов и для недопущения банкротства предприятий малого и среднего бизнеса во время чрезвычайного положения.
Ранее в акимате Актау сообщали, что с 16 марта до 15 апреля торгово-развлекательный центр «Актау» и торговый центр «Ардагер» временно приостанавливают свою работу, тогда как про функционирование других торгово-развлекательные центры информацию не предоставляли.
Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что в режиме работы крупных торговых центров и рынков вводится ограничение: крупные торговые объекты, включая продовольственные рынки площадью не менее 2000 квадратных метров, будут работать с 10:00 до 18:00. Непродовольственные вещевые рынки будут работать с 11:00 до 17:00 часов. Министр отметил, что важное требование в данной ситуации - не допускать образование очередей. При их возникновении необходимо соблюсти расстояние между людьми не менее одного метра.
Помимо этого, он пояснил, что торговым объектам необходимо будет соблюдать ряд требований - допускать на свою территорию посетителей в масках, в случае отсутствия и если есть возможность - предоставлять свои маски. Также на объектах должны раздавать памятки по профилактике коронавируса и устанавливать тепловизоры на всех действующих входах.
Из неофициальных источников стало известно, что торгово-развлекательный комплекс «Актау» и торгово-развлекательный центр «Байтерек» будут работать завтра, 17 марта, по графику, указанному министром торговли и интеграции РК выше. Официальных комментариев от исполнительных органов по этому поводу не поступало.
Министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов пояснил, какие меры должны предпринять работодатели в условиях режима ЧП в стране.
Зарплата, как отметил министр, должна выплачиваться так же, как и в обычном режиме работы - зарплата будет выплачиваться в полном объеме. При этом Трудовой кодекс также обязывает работодателя создавать определенные условия для работы дистанционно.
Если дистанционная работа невозможна и требования ЧП ведут к объему сокращения работ, то работодатель в соответствии со статьей 70 ТК РК вправе ввести неполный режим рабочего времени. Работодатель своим приказом может ввести сокращенную рабочую неделю или же сокращенные рабочие часы в день. При этом заработная плата работникам должна выплачиваться и будет выплачиваться в соответствии с отработанным временем.
Если такой режим установить невозможно, это касается тех предприятий, которые будут вынуждены остановить свою работу, то здесь следует руководствоваться статьей 112 ТК РК. Это будет рассматриваться как вынужденный простой. В данном случае работодатели обязаны выплачивать заработную плату своим работникам в размере не ниже минимальной заработной платы, которая установлена в стране – это 42 500 тенге, если иное не предусмотрено в трудовом или коллективном договоре.
О том, как будет реализовываться постановление министерства труда и социальной защиты в Мангистау, пока неизвестно.
Жители города также обеспокоены графиком работы саун и бань. По их словам, несколько банных комплексов прекратили свою работу сегодня, 16 марта. Однако, по какой причине закрыты заведения — неизвестно. Большинство бань и саун города работают в обычном режиме.
На данный момент остаются актуальными следующие вопросы:
1. Размер средств, выделенных из бюджета области и страны для недопущения банкротства или потери прибыли предпринимателями региона из-за чрезвычайного положения в стране?
2. Каков график работы торговых центров и объектов торговли в нашем регионе?
3. Соблюдены ли требования, озвученные министрами к торговым объектам и работодателям в Мангистау?
4. Скажется ли чрезвычайное положение в стране на стоимость социально значимых продуктов? Какие суммы выделили из бюджета для недопущения роста цен в Мангистау?
5. Можно ли самостоятельно провериться на наличие коронавирусной инфекции без симптомов у человека? Производятся ли подобные мероприятия на платной основе?
Редакция Lada.kz ожидает официальных комментариев по теме чрезвычайного положения в стране от исполнительных органов Мангистау и Актау.
Государством, как передает Tengrinews.kz, выделено 300 миллиардов тенге на поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест.
Жители Мангистау предположили, что эти средства выделены в связи с ограничением работы торговых объектов и для недопущения банкротства предприятий малого и среднего бизнеса во время чрезвычайного положения.
Ранее в акимате Актау сообщали, что с 16 марта до 15 апреля торгово-развлекательный центр «Актау» и торговый центр «Ардагер» временно приостанавливают свою работу, тогда как про функционирование других торгово-развлекательные центры информацию не предоставляли.
Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что в режиме работы крупных торговых центров и рынков вводится ограничение: крупные торговые объекты, включая продовольственные рынки площадью не менее 2000 квадратных метров, будут работать с 10:00 до 18:00. Непродовольственные вещевые рынки будут работать с 11:00 до 17:00 часов. Министр отметил, что важное требование в данной ситуации - не допускать образование очередей. При их возникновении необходимо соблюсти расстояние между людьми не менее одного метра.
Помимо этого, он пояснил, что торговым объектам необходимо будет соблюдать ряд требований - допускать на свою территорию посетителей в масках, в случае отсутствия и если есть возможность - предоставлять свои маски. Также на объектах должны раздавать памятки по профилактике коронавируса и устанавливать тепловизоры на всех действующих входах.
Из неофициальных источников стало известно, что торгово-развлекательный комплекс «Актау» и торгово-развлекательный центр «Байтерек» будут работать завтра, 17 марта, по графику, указанному министром торговли и интеграции РК выше. Официальных комментариев от исполнительных органов по этому поводу не поступало.
Министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов пояснил, какие меры должны предпринять работодатели в условиях режима ЧП в стране.
Зарплата, как отметил министр, должна выплачиваться так же, как и в обычном режиме работы - зарплата будет выплачиваться в полном объеме. При этом Трудовой кодекс также обязывает работодателя создавать определенные условия для работы дистанционно.
Если дистанционная работа невозможна и требования ЧП ведут к объему сокращения работ, то работодатель в соответствии со статьей 70 ТК РК вправе ввести неполный режим рабочего времени. Работодатель своим приказом может ввести сокращенную рабочую неделю или же сокращенные рабочие часы в день. При этом заработная плата работникам должна выплачиваться и будет выплачиваться в соответствии с отработанным временем.
Если такой режим установить невозможно, это касается тех предприятий, которые будут вынуждены остановить свою работу, то здесь следует руководствоваться статьей 112 ТК РК. Это будет рассматриваться как вынужденный простой. В данном случае работодатели обязаны выплачивать заработную плату своим работникам в размере не ниже минимальной заработной платы, которая установлена в стране – это 42 500 тенге, если иное не предусмотрено в трудовом или коллективном договоре.
О том, как будет реализовываться постановление министерства труда и социальной защиты в Мангистау, пока неизвестно.
Жители города также обеспокоены графиком работы саун и бань. По их словам, несколько банных комплексов прекратили свою работу сегодня, 16 марта. Однако, по какой причине закрыты заведения — неизвестно. Большинство бань и саун города работают в обычном режиме.
На данный момент остаются актуальными следующие вопросы:
1. Размер средств, выделенных из бюджета области и страны для недопущения банкротства или потери прибыли предпринимателями региона из-за чрезвычайного положения в стране?
2. Каков график работы торговых центров и объектов торговли в нашем регионе?
3. Соблюдены ли требования, озвученные министрами к торговым объектам и работодателям в Мангистау?
4. Скажется ли чрезвычайное положение в стране на стоимость социально значимых продуктов? Какие суммы выделили из бюджета для недопущения роста цен в Мангистау?
5. Можно ли самостоятельно провериться на наличие коронавирусной инфекции без симптомов у человека? Производятся ли подобные мероприятия на платной основе?
Редакция Lada.kz ожидает официальных комментариев по теме чрезвычайного положения в стране от исполнительных органов Мангистау и Актау.