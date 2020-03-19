Рестораны временно закрыли в Актау

Фото предоставлено пресс-службой акима города
В связи с введением в стране чрезвычайного положения временно приостановлена работа всех ресторанов города и перенесены запланированные семейные мероприятия в них.
Сотрудники акимата города организовали рейд по ресторанам и провели разъяснительную работу с руководством заведений. В ходе рейда было выявлено, что все они закрыты.
- Если будет установлено, что проходит какое-либо мероприятие, то согласно статье 476 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» на владельца ресторана может быть наложен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей. Его также могут лишить свободы на 15 суток, а если у лица, находящегося в ресторане, будет обнаружена инфекция, владельцу ресторана может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года или штраф в размере 2000 МРП, - сообщил главный специалист Актауского городского отдела предпринимательства и развития промышленности Асет Утегалиев.
В пресс-службе акима города отметили, что на сегодняшний день на территории города действует 41 ресторан.
- Рестораны (тойхана) будут закрыты на весь период чрезвычайного положения - с 16 марта по 15 апреля, если режим не продлят. Кафе продолжают работать, но, как и упоминалось ранее, до 22:00, - добавили в акимате.
Напомним, ранее сообщалось, как будут работать предприниматели Актау в период чрезвычайного положения. Заместитель акима Серик Гусман отмечал, что рестораны и кафе должны работать до 22:00. При этом в заведениях не должно быть одновременно больше 50 человек.
Позже представители власти Актау провели рейд по развлекательным заведениям города. В ходе рейда проверяющие разделились на пять рабочих групп и проверили 70 развлекательных заведений города, 14 из них были открыты в запрещённое режимом время.
Сотрудники акимата города организовали рейд по ресторанам и провели разъяснительную работу с руководством заведений. В ходе рейда было выявлено, что все они закрыты.
- Если будет установлено, что проходит какое-либо мероприятие, то согласно статье 476 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» на владельца ресторана может быть наложен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей. Его также могут лишить свободы на 15 суток, а если у лица, находящегося в ресторане, будет обнаружена инфекция, владельцу ресторана может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года или штраф в размере 2000 МРП, - сообщил главный специалист Актауского городского отдела предпринимательства и развития промышленности Асет Утегалиев.
В пресс-службе акима города отметили, что на сегодняшний день на территории города действует 41 ресторан.
- Рестораны (тойхана) будут закрыты на весь период чрезвычайного положения - с 16 марта по 15 апреля, если режим не продлят. Кафе продолжают работать, но, как и упоминалось ранее, до 22:00, - добавили в акимате.
Напомним, ранее сообщалось, как будут работать предприниматели Актау в период чрезвычайного положения. Заместитель акима Серик Гусман отмечал, что рестораны и кафе должны работать до 22:00. При этом в заведениях не должно быть одновременно больше 50 человек.
Позже представители власти Актау провели рейд по развлекательным заведениям города. В ходе рейда проверяющие разделились на пять рабочих групп и проверили 70 развлекательных заведений города, 14 из них были открыты в запрещённое режимом время.
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