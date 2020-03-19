В компании «Мираторг» прокомментировали неожиданную находку жительницы Актау в упаковке замороженной фасоли

Фото жительницы АКтау
- Мы извещены об инциденте и уделяем ему максимальное внимание. В данный момент проводится проверка указанной партии, идёт внутреннее расследование, не исключаем, что против компании применены методы недобросовестной конкуренции. Компания поддерживает обратную связь с покупателем и оперативно реагирует на все запросы, - сообщила Екатерина Уржунцева.
Напомним, что жительница Актау нашла в упаковке с замороженной фасолью голову мыши. Как рассказала женщина, покупку она совершила 17 марта в одном из магазинов города.
Напомним, что жительница Актау нашла в упаковке с замороженной фасолью голову мыши. Как рассказала женщина, покупку она совершила 17 марта в одном из магазинов города.