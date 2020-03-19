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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:38

Просмотров: 5469

Полицейские посты установили в Мангистау

Посты расположены на трассах Атырау-Бейнеу и Жанаозен-Кендерли-Туркменистан. Дороги открыты для проезда, но нужно будет пройти проверку. Об этом соощили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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Посты появились на трассах Атырау-Бейнеу и Жанаозен-Кендерли-Туркменистан сегодня, 19 марта.

Полицейские посты установили в Мангистау


Сотрудники полиции будут проверять въезжающих и выезжающих из Мангистауской области граждан.

Полицейские посты установили в Мангистау


Фото со страницы акимата Жанаозена в Instagram.

Совместно со стражами порядка дежурить будут сотрудники медицинских учреждений.

- Посты будут стоять до 15 апреля. На них круглосуточно будут дежурить сотрудники полиции и медицинские работники, чтобы выявлять тех, кто не здоров, или же тех, кто незаконно пытается пересечь границу, - сообщили в пресс-службе ведомства.



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Аzamat
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Рома (Посетители) Сегодня, 21:09
Актау - морские ворота Казахстана. Мы находимся "на передовой". Две столицы поражены, поэтому понимают, что мы следующие
 
-1
  • Аzamat
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  • Рома
 Kompot (Посетители) Сегодня, 20:46
Вот и Мангистау на карантин :-)
 
 

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