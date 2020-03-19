Полицейские посты установили в Мангистау



Фото со страницы акимата Жанаозена в Instagram.



Посты появились на трассах Атырау-Бейнеу и Жанаозен-Кендерли-Туркменистан сегодня, 19 марта.Сотрудники полиции будут проверять въезжающих и выезжающих из Мангистауской области граждан.Совместно со стражами порядка дежурить будут сотрудники медицинских учреждений.- Посты будут стоять до 15 апреля. На них круглосуточно будут дежурить сотрудники полиции и медицинские работники, чтобы выявлять тех, кто не здоров, или же тех, кто незаконно пытается пересечь границу, - сообщили в пресс-службе ведомства.