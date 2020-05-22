В Мангистау запретили проводить выпускные вечера в ресторанах и на базах отдыха

Фото из архива "Лады"
Аскар Сейдалиев заявил, что не допускается проведение праздничных выпускных вечеров, а именно:
- привлечение к мероприятиям аниматоров, праздничных агентств, частных студий;
- проведение пышных мероприятий;
- организация праздничных столов;
- проведение экскурсий путем аренды транспорта;
- проведение мероприятий в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях;
- проведение мероприятий на базах отдыха, расположенных на берегу моря;
- поборы с родителей и законных представителей учащихся на проведение праздничных мероприятий.
Напомним, что церемония вручения аттестатов выпускникам Мангистау пройдет во дворах школ.
- привлечение к мероприятиям аниматоров, праздничных агентств, частных студий;
- проведение пышных мероприятий;
- организация праздничных столов;
- проведение экскурсий путем аренды транспорта;
- проведение мероприятий в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях;
- проведение мероприятий на базах отдыха, расположенных на берегу моря;
- поборы с родителей и законных представителей учащихся на проведение праздничных мероприятий.
Напомним, что церемония вручения аттестатов выпускникам Мангистау пройдет во дворах школ.