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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 1052

Актауского чиновника могут наказать за выпивку на рабочем месте

В отношении руководителя территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора было рассмотрено дисциплинарное дело. Представитель власти принимал подарки от предпринимателей, а также распивал спиртные напитки, находясь на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам государственной службы Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта newvz.ru
Заседание Совета по этике проходило 19 мая. На нем было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора.

Основанием стало представление департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области.

В представлении указано, что сотрудники территориальной инспекции неоднократно получали подарки от предпринимателей.

К примеру, 29 декабря 2019 года один из предпринимателей подарил молочные продукты руководителю Актауской городской территориальной инспекции и нескольким его подчинённым.

На следующий день около 17:00 часов уже другой предприниматель, встретившись с руководителем одного из отделов инспекции, преподнес ему новогодний подарок - коньяк «Туркестан» и конфеты. Подарки представитель власти принимал вне рабочего места.

- Тем самым стало известно, что руководитель территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора не принимает меры по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений среди своих сотрудников. Вместо того, чтобы проводить указанную работу на системной основе, выявился факт периодического распития спиртных напитков на рабочем месте, - заявили в департаменте по делам госслужбы.

Руководитель инспекции раскаялся в содеянном.

Однако члены Совета по этике приняли решение рекомендовать руководителю вышестоящего органа привлечь должностное лицо к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии».



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Комментарии ( 4 )

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  • sakura.68
 Mackoi (Посетители) Сегодня, 13:15
Он просто дезинфицировался против коронавируса
 
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  • sakura.68
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 13:09
lol
А если серьезно, то да наверна надо мелких вот так вот, шёб крупные боялись((
Только обычно получается что в основном мелких чёлкают.
Так называемый кониак "Туркестан" и коробка конфет (как водится, коробка побольши, а внутри пять штук конфет)?
 
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  • Placida
 дорожник (Посетители) Сегодня, 12:29
мунайши73,
Я не пью, наверно по этому я не чиновник

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • arelav_74
  • нашевсе
  • Леська
  • Placida
  • sakura.68
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 11:45
А кто не пьет? Назови. Нет, я жду. (с)
 
 

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