Актауского чиновника могут наказать за выпивку на рабочем месте

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Заседание Совета по этике проходило 19 мая. На нем было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора.



Основанием стало представление департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области.



В представлении указано, что сотрудники территориальной инспекции неоднократно получали подарки от предпринимателей.



К примеру, 29 декабря 2019 года один из предпринимателей подарил молочные продукты руководителю Актауской городской территориальной инспекции и нескольким его подчинённым.



На следующий день около 17:00 часов уже другой предприниматель, встретившись с руководителем одного из отделов инспекции, преподнес ему новогодний подарок - коньяк «Туркестан» и конфеты. Подарки представитель власти принимал вне рабочего места.



- Тем самым стало известно, что руководитель территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора не принимает меры по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений среди своих сотрудников. Вместо того, чтобы проводить указанную работу на системной основе, выявился факт периодического распития спиртных напитков на рабочем месте, - заявили в департаменте по делам госслужбы.



Руководитель инспекции раскаялся в содеянном.



Однако члены Совета по этике приняли решение рекомендовать руководителю вышестоящего органа привлечь должностное лицо к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии».