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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:46

Просмотров: 813

133 миллиона тенге хотели потратить на пропаганду ЗОЖ в Мангистау

Конкурс на проведение мероприятий был инициирован управлением здравоохранения региона. На эти цели были выделены 133 миллиона тенге. Тендер отменили, так как подобные мероприятия посчитали нецелесообразными во время карантина. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам государственной службы Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz
Результаты анализа государственных закупок рассмотрели 19 мая на заседании Совета по этике.

Мониторинг проводила антикоррупционная служба области. Цель подобных мероприятий - недопущение закупки товаров и услуг по завышенным ценам.

К примеру, территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира планировала закупить меховые головные уборы по цене 58 тысяч тенге за штуку. Антикоррпуционная служба снизила цену за штуку до 15 500 тенге, тем самым было сэкономлено 2 295 000 тенге.

В Мангистауской областной больнице хотели закупить батарейки по 2500 тенге за штуку. Первичную цену снизили до 250 тенге за батарейку. Это позволило сэкономить медицинскому учреждению 4,5 миллиона тенге.

Управление здравоохранения планировало затратить 133 383 000 тенге на проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. Мероприятия посчитали нецелесообразным во время карантина в области и конкурс был отменен.



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Комментарии ( 2 )

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sakura.68 (Посетители) Сегодня, 13:46
Лучше, деньги для таких и остальных показушных мероприятий, направили на озеленение областного центра. Будет город зелёным и красивым - меньше тяги к депрессии, пьянству и т.п.

Engineer
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • sakura.68
  • dom555
 Pear (Посетители) Сегодня, 12:54
Потратить так: Пяток другой билбордов Не курите! Скажи наркотикам нет! и другой древней фигни.
 
 

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