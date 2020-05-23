133 миллиона тенге хотели потратить на пропаганду ЗОЖ в Мангистау

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Результаты анализа государственных закупок рассмотрели 19 мая на заседании Совета по этике.



Мониторинг проводила антикоррупционная служба области. Цель подобных мероприятий - недопущение закупки товаров и услуг по завышенным ценам.



К примеру, территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира планировала закупить меховые головные уборы по цене 58 тысяч тенге за штуку. Антикоррпуционная служба снизила цену за штуку до 15 500 тенге, тем самым было сэкономлено 2 295 000 тенге.



В Мангистауской областной больнице хотели закупить батарейки по 2500 тенге за штуку. Первичную цену снизили до 250 тенге за батарейку. Это позволило сэкономить медицинскому учреждению 4,5 миллиона тенге.



Управление здравоохранения планировало затратить 133 383 000 тенге на проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. Мероприятия посчитали нецелесообразным во время карантина в области и конкурс был отменен.