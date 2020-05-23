Три фонтана планируют включить в Актау

Скриншот видеоматериала со страницы городского акимата в Instagram
Три городских фонтана в 26 и 4 микрорайонах планируют включить 1 июня.
В данный момент фонтан в 26 микрорайоне, расположенный возле здания торгового дома «Достык», ремонтируют. Закончить работы планируют в концу мая.
Напомним, в прошлом году фонтан у «Достыка» обещали включить в конце августа.
В данный момент фонтан в 26 микрорайоне, расположенный возле здания торгового дома «Достык», ремонтируют. Закончить работы планируют в концу мая.
Напомним, в прошлом году фонтан у «Достыка» обещали включить в конце августа.
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