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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:11

Просмотров: 3196

Ослабили карантин: Столпотворение граждан сняли на видео в Мангистау

Несмотря на продление карантина в регионе, жители Мангистау устроили столпотворение у зданий Центра обслуживания населения в Мунайлинском районе и у Центра миграционных услуг в Актау.

Фото Рашида Исмагилова
Большое количество людей, собравшихся перед дверями Центра обслуживания населения в Мунайлинском районе и Центра миграционных услуг города, попало на видео.

Ослабили карантин: Столпотворение граждан сняли на видео в Мангистау


Столпотворение засняли на видео сегодня, 25 мая.

По словам очевидцев, столпотворение произошло из-за того, что людей в эти здания пускают только по несколько человек. Остальным приходится ждать снаружи. При этом люди, судя по видео, не соблюдают дистанцию.



Напомним, ранее сообщалось, что постановлением главного государственного санитарного врача Мангистауской области Ергали Сыдыманова объявлены послабления карантинных мер на территории региона. В нём говорится, что карантин и ограничительные мероприятия продлеваются с 25 мая 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации в Мангистауской области. Режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.



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Комментарии ( 8 )

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user79 (Посетители) Сегодня, 16:50
Multiverse,пишут что за два месяца умерли 35 человек, а от других болезней сколько человек умирают в день (давление, рак, и тд). Об этом почему то молчать. Кому какая выгода спросите у тех кто управляет этим миром
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 16:25
user79,У вас есть какой-либо разумный довод в пользу того, для чего страны вводят ограничения гражданам ? Для чего останавливают производства, сферы обслуживания (общепит), развлечений, торговлю, туризм итд ?! Какая выгода в том чтоб вызывать раздражение этими мерами от своих граждан ? Какая выгода ?
На мой взгляд самое разумное, это замедление распространения вируса.
 
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  • Леська
  • NASA
 user79 (Посетители) Сегодня, 16:06
А зачем соблюдать дистанцию. От чего, от кого. В сказку уже никто не верит
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 15:54
Цитата: Erlan84
такими темпами карантин не за горами ))))

Ближе к осени.
 
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Username (Посетители) Сегодня, 15:42
Такая же картина было утром в Софимед в 3 микр ... дурдом
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 15:41
Ещё сам видел как в автобусах люди без масок ездят ah1n1 !
«это просто праздник какой-то» -представим Карабаса в роли вируса druzhba sila
 
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  • master_kz
  • Multiverse
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:40
а потом во всех бедах обвиняем других, но только не себя! такими темпами карантин не за горами ))))
 
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  • leo529
  • Multiverse
  • arelav_74
  • NASA
  • aman6586
  • Ну Ну
 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 15:27
Смысл запускать в здание по несколько человек (для соблюдения дистанции) если на улице они дышат друг другу в спину?
 
 

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