Ослабили карантин: Столпотворение граждан сняли на видео в Мангистау

Фото Рашида Исмагилова
Большое количество людей, собравшихся перед дверями Центра обслуживания населения в Мунайлинском районе и Центра миграционных услуг города, попало на видео.
Столпотворение засняли на видео сегодня, 25 мая.
По словам очевидцев, столпотворение произошло из-за того, что людей в эти здания пускают только по несколько человек. Остальным приходится ждать снаружи. При этом люди, судя по видео, не соблюдают дистанцию.
Напомним, ранее сообщалось, что постановлением главного государственного санитарного врача Мангистауской области Ергали Сыдыманова объявлены послабления карантинных мер на территории региона. В нём говорится, что карантин и ограничительные мероприятия продлеваются с 25 мая 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации в Мангистауской области. Режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.
Столпотворение засняли на видео сегодня, 25 мая.
По словам очевидцев, столпотворение произошло из-за того, что людей в эти здания пускают только по несколько человек. Остальным приходится ждать снаружи. При этом люди, судя по видео, не соблюдают дистанцию.
Напомним, ранее сообщалось, что постановлением главного государственного санитарного врача Мангистауской области Ергали Сыдыманова объявлены послабления карантинных мер на территории региона. В нём говорится, что карантин и ограничительные мероприятия продлеваются с 25 мая 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации в Мангистауской области. Режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.