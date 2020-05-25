Некоторые блокпосты сняли в Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Блокпосты в некоторых местах Мангистау убрали сегодня, 25 мая.
Движение вновь открыто по трассам Актау - Курык, Актау - Жетыбай и Актау - Форт-Шевченко.
- Движение по трассе Актау - Форт-Шевченко открыли, но проезд в сторону моря на 43-м километре от города всё ещё запрещён, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, по Мангистау было выставлено 16 блокпостов: 11 стационарных и пять мобильных передвижных.
Позже постановлением главного санврача области в Мангистау ослабили карантин с 25 мая. Блокпосты остались на трассах региона, за исключением въездов в село Курык Каракиянского района и Форт-Шевченко Тупкараганского района.
Движение вновь открыто по трассам Актау - Курык, Актау - Жетыбай и Актау - Форт-Шевченко.
- Движение по трассе Актау - Форт-Шевченко открыли, но проезд в сторону моря на 43-м километре от города всё ещё запрещён, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, по Мангистау было выставлено 16 блокпостов: 11 стационарных и пять мобильных передвижных.
Позже постановлением главного санврача области в Мангистау ослабили карантин с 25 мая. Блокпосты остались на трассах региона, за исключением въездов в село Курык Каракиянского района и Форт-Шевченко Тупкараганского района.
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