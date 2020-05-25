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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:24

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Столпотворение людей объяснили в ЦОНе и полиции Мангистау

В данный момент большинство людей получили свои услуги. Наплыв посетителей прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона и филиала «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

Центр обслуживания населения в Мунайлинском районе. Фото предоставлено пресс-службой филиала «Правительство для граждан» по Мангистауской области
Большое количество людей сняли сегодня на видео возле зданий Центра обслуживания населения в Мунайлинском районе и Центра миграционных услуг в Актау.

В пресс-службе местного филиала «Правительство для граждан» сказали, что столпотворение длилось менее десяти минут.

- Произошло недопонимание между самими посетителями. Людей внутрь запускают по очереди. Две женщины не поняли друг друга, и из-за этого собралась толпа. Сейчас всё улажено, мы выставили шатры и стулья на улице для удобства посетителей во всех ЦОНах области, - отметили в пресс-службе филиала «Правительство для граждан».

В департаменте полиции региона рассказали, что наплыв посетителей в Центр миграционных услуг был связан с первым днём открытия сервисного центра в связи с послаблением карантина.

- Сегодня, 25 мая, центр открыл свои двери для посетителей. Пришли 150 человек, в основном, обращались по регистрации и продлению виз, по приёму на постоянное гражданство, легализации трудовых мигрантов. Всех принимают специалисты центра, - отметили в пресс-службе департамента полиции региона.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на продление карантина в регионе, жители Мангистау устроили столпотворение у зданий Центра обслуживания населения в Мунайлинском районе и у Центра миграционных услуг в Актау.



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