С 25 мая и до стабилизации! Кому пока нельзя работать в Актау

Фото из архива «Лады»
В период ограничительных мер в Актау не работают общественные бани, рестораны (проведение тоев и садака запрещено), интернет-кафе (компьютерные клубы), ночные клубы, зоны отдыха, театры, выставки, кинотеатры, а также игровые и развлекательные объекты в торговых центрах.
Напомним, карантин и ограничительные мероприятия продлеваются с 25 мая 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Напомним, карантин и ограничительные мероприятия продлеваются с 25 мая 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации.