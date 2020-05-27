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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:10

Просмотров: 528

Акимат Актау: До вечера всё восстановим на монументе «Вечный огонь»

Ситуацию с отвалившимися буквами на кольцевой надписи вокруг чаши с пламенем прокомментировал главный специалист отдела ЖКХ городского акимата Ануар Туляков.

Фото пользователя Lada.kz
Для восстановления надписи на мемориале задействована компания ТОО «Белес Строй», которая занимается благоустройством города в этом году.

- Возникла сложность в том, что некоторые буквы украли. До вечера проблема будет устранена. Кроме этого, буквы не входили в обслуживание компании «МТС-Актау», занимавшейся капитальным ремонтом монумента «Вечный огонь», - объяснил Ануар Туляков.


Напомним, что по решению суда компания «МТС-Актау» должна устранить трещины на элементах комплекса. Работы были запланированы на апрель, но в связи с карантином они отложены на конец мая.

- Люди, пожалуйста, не будьте мародёрами, а будьте людьми. Вы губите труды человеческие и черните память погибших в Великой Отечественной войне. Вроде же обещали установить камеры видеонаблюдения. Вот они бы как раз и дисциплинировали граждан, - обратилась местная жительница Евгения.




Тем временем на мемориале «Вечный огонь» продолжают кататься дети на велосипедах, роликах и скейтах.

Напомним, факт разрушения надписи на мемориале запечатлели жители Актау сегодня, 27 мая.



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Комментарии ( 1 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 18:07
"До вечера всё установим ога......."
Ребята бойтесь тюрьмы особенно Атырауской я там 7 месяцев отбывал не дай бог дубачьё. КНБ и ПРОКУРАТУРА проверьте лишенцев куда бабосы пристроили,испугались значит задний привод грязный.)))
 
 

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