Акимат Актау: До вечера всё восстановим на монументе «Вечный огонь»

- Возникла сложность в том, что некоторые буквы украли. До вечера проблема будет устранена. Кроме этого, буквы не входили в обслуживание компании «МТС-Актау», занимавшейся капитальным ремонтом монумента «Вечный огонь», - объяснил Ануар Туляков.

- Люди, пожалуйста, не будьте мародёрами, а будьте людьми. Вы губите труды человеческие и черните память погибших в Великой Отечественной войне. Вроде же обещали установить камеры видеонаблюдения. Вот они бы как раз и дисциплинировали граждан, - обратилась местная жительница Евгения.