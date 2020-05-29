В Мангистау вахта 30 дней: в Сети появилось видео с недовольными нефтяниками

Видео из вахтового посёлка компании «Каражанбасмунай» появилось в Сети вчера, 28 мая. Нефтяники выступили против перехода на 30-дневный рабочий режим.- Второй месяц нефтяники работают без выходных. По 30 дней находятся на вахте. Люди требуют вернуть прежний режим: 10 дней вахты и 10 дней отдыха, - говорится в видео.В АО «Каражанбасмунай» прокомментировали видео.- Действительно, вчера, 28 мая, наши вахтовики высказали своё недовольство по поводу перехода на другой график работы. Сегодня вечером состоится встреча руководства компании с работниками, после чего мы предоставим более подробную информацию, - сообщили в АО «Каражанбасмунай».