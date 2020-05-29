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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:45

Просмотров: 7177

В Мангистау вахта 30 дней: в Сети появилось видео с недовольными нефтяниками

Вахтовики одной из мангистауских компаний выступили против перехода на 30-дневный рабочий режим. Видео с возмущёнными появилось в социальных сетях.

Кадр видео
Видео из вахтового посёлка компании «Каражанбасмунай» появилось в Сети вчера, 28 мая. Нефтяники выступили против перехода на 30-дневный рабочий режим.

В Мангистау вахта 30 дней: в Сети появилось видео с недовольными нефтяниками


В Мангистау вахта 30 дней: в Сети появилось видео с недовольными нефтяниками


- Второй месяц нефтяники работают без выходных. По 30 дней находятся на вахте. Люди требуют вернуть прежний режим: 10 дней вахты и 10 дней отдыха, - говорится в видео.



В АО «Каражанбасмунай» прокомментировали видео.

- Действительно, вчера, 28 мая, наши вахтовики высказали своё недовольство по поводу перехода на другой график работы. Сегодня вечером состоится встреча руководства компании с работниками, после чего мы предоставим более подробную информацию, - сообщили в АО «Каражанбасмунай».



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Комментарии ( 16 )

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 mer (Посетители) Сегодня, 16:15
motor,Маски там, хоть одевай, хоть не одевай, только толку ноль, всё равно, в общаге все без них, тем более в комнатах, ещё и по несколько человек.
 
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взрослый (Посетители) Сегодня, 16:12
Статья 135 Трудового Кодекса РК. П.4.
4. Вахтой считается период, включающий время выполнения работ на объекте и время междусменного отдыха. Продолжительность вахты не может превышать пятнадцать календарных дней.
С письменного согласия работника продолжительность вахты может быть увеличена до тридцати календарных дней в соответствии с коллективным, трудовым договорами.
Во всех компаниях КМГ есть коллективные договора. И каждый год их обновляют или заключают дополнительные соглашения. И мы ВСЕ их подписывали. И там были пункты про 30 дней вахты. Просто надо читать , то что дают на подпись.

Еще раз повторюсь, не нравится работать месяцами. Но такая у нас работа. Вахта. Не бросишь и не уйдешь.

Люди, будьте адекватны!
 
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 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 16:01
На месторождениях РД Казмунайгаз тоже перевели вахту по 30 дней, только у них половина рабочей вахты на спящем режиме 15 дней ничего не делают в изоляции в дальних вахтовых городках, а половина работают, потом меняются. Все только рады этому.

Цитата: sergei 66
Нашей компанией Саке Баке не рулят. А то тоже бы и график поменяли.

Эмбанефть со времен создания Саке-Баке рулят. Тем не менее у них рабочая вахта поделена на две группы. Одни работают, вторая на спящем режиме. Сверхурочные оплачивают в двойном размере.

В соседней России вахту нефтяникам продлили с 28 дней на три месяца, а сейчас минтруда РФ пишет новый закон чтоб позволить руководству продлить вахту на полгода.
Москва, 24 апр - ИА Neftegaz.RU. Министерство труда и соцзащиты РФ (Минтруд) на время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 предложило разрешить продлевать на непрерывных производствах сроки вахты до 6 месяцев с согласия работников. Большинство компаний нефтегазового комплекса для бесперебойной работы добывающих предприятий и снижения риска распространения коронавируса продлили вахты с 28 дней до 2-3 месяцев.
Значит и у нас такой закон введут. Кому не нравится, могут в другое место устраиваться. Желающих работать в Каражанбасе и Каламкасе полгорода. Причем многие готовы и на год туда сразу уехать.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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sergei 66 (Посетители) Сегодня, 15:42
Freeman81 Сегодня, 15:14Ответить

Цитата: взрослый

Согласно Трудового Кодекса РК продолжительность вахты не может превышать 30 дней.


Еще как может, оплачивается она только не в двойном а в полуторном размере. Написал согласие на сверхурочную и работай.

Оплата не ниже полтора за переработку. У нас двойной идет после 14 дней. Но есть одно НО.Нашей компанией Саке Баке не рулят. А то тоже бы и график поменяли.
 
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 motor (Посетители) Сегодня, 15:18
Бедные нефтянники, даже на масок нет денег. В Мангистау прирост зараженных 22,6%!!!Куда смотрит акимат!!А вообще идеально с точки зрения старый советский норматив вахта 15 дней. За это время можно и подлечиться, и съездить куда надо.
 
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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 15:14
Цитата: взрослый
Согласно Трудового Кодекса РК продолжительность вахты не может превышать 30 дней.

Еще как может, оплачивается она только не в двойном а в полуторном размере. Написал согласие на сверхурочную и работай.

Цитата: watlow
У нас никаких заявлений никто не писал, перевели на 28 дней в приказном порядке.

Тут видимо просто изменили договор вместо 10 стало 30 дней по той же ставке.

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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 Maxim362 (Посетители) Сегодня, 15:03
Да надо их уволить и набрать тех кто хочет работать
 
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watlow (Посетители) Сегодня, 14:33
взрослый,
У нас никаких заявлений никто не писал, перевели на 28 дней в приказном порядке.
 
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 Muaxaxaxa (Посетители) Сегодня, 14:25
Хех, вечно недовольные. Казалось бы, тут все плачут что работы якобы нет, и они голодные сидят. И тут же поддерживают забастовщиков которым говорят - работайте 30 дней. Вам оплатят.
Трудно работать 30 дней в степи под 50-градусной жарой? Да. Но ничего невозможного. Сам работал, жил в вагончике. Терпимо.
 
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 sergei 66 (Посетители) Сегодня, 14:13
 Freeman81 Сегодня, 13:35Ответить

У меня 95-й день идет и ничё. Лишь бы платили как пологается по закону, а так жить можно

У меня 82й день пошел. В понедельник 6я вахта заканчивается. Потихоньку работаем. Надеемся в июне поменяют нас.
 
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