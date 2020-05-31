В Жанаозене сняли блокпосты

- Сегодня, на основании распоряжения акима Жанаозена, на трассах Жанаозен - Актау, Жанаозен - Кызылсай, Жанаозен - Куланды сняты контрольно-пропускные пункты. Мы призываем жителей Жанаозена не забывать о мерах предосторожности в связи с опасностью пандемии COVID-19, - отметили в ЦОК.

В Жанаозене и прилегающих сельских районах принимаются меры по смягчению карантинных мер.