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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 1533

Три мобильных блокпоста остались в Мангистау

Из 16 блокпостов, которые были установлены на территории региона в период режима ЧП, три функционируют по сей день. Это мобильные посты на въездах в сёла Жетыбай и Мунайшы, а также на таможенном посту «Тажен». Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Сегодня в 00:00 в Казахстане были сняты все блокпосты. В Мангистау во время чрезвычайного положения круглосуточно работали 11 блокпостов и пять мобильных постов.

Из 16 блокпостов остались три мобильных поста – на въездах в сёла Жетыбай и Мунайшы, а также на таможенном посту «Тажен».

Напомним, с 3 апреля в Мангистау выставили 16 блокпостов: 11 стационарных и пять мобильных передвижных.

Позже стало известно, что с 1 июня вводятся ограничения на въезд и выезд в сёла Жетыбай и Мунайшы – там установили блокпосты.



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