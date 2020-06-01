Три мобильных блокпоста остались в Мангистау

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Сегодня в 00:00 в Казахстане были сняты все блокпосты. В Мангистау во время чрезвычайного положения круглосуточно работали 11 блокпостов и пять мобильных постов.
Из 16 блокпостов остались три мобильных поста – на въездах в сёла Жетыбай и Мунайшы, а также на таможенном посту «Тажен».
Напомним, с 3 апреля в Мангистау выставили 16 блокпостов: 11 стационарных и пять мобильных передвижных.
Позже стало известно, что с 1 июня вводятся ограничения на въезд и выезд в сёла Жетыбай и Мунайшы – там установили блокпосты.
Из 16 блокпостов остались три мобильных поста – на въездах в сёла Жетыбай и Мунайшы, а также на таможенном посту «Тажен».
Напомним, с 3 апреля в Мангистау выставили 16 блокпостов: 11 стационарных и пять мобильных передвижных.
Позже стало известно, что с 1 июня вводятся ограничения на въезд и выезд в сёла Жетыбай и Мунайшы – там установили блокпосты.
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