Появились подробности 19 новых случаев заражения коронавирусом в Мангистау

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Четыре человека из заражённых – жители Актау.
В Бейнеуском районе COVID-19 заразились девять человек, в Каракиянском, Мангистауском и Мунайлинском районах – по два человека.
- Все пациенты контактировали с ранее заболевшими. Шесть из них - сотрудники месторождения Каламкас. Двое из 19 пациентов - несовершеннолетние. Остальные 17 - взрослые. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются,- отметили в Центре общественных коммуникаций области.
По состоянию на 2 июня по области выявлены 291 человек с инфекцией COVID-19:
В Актау – 66
В Жанаозене – 28
В Мангистауском районе – 13
В Мунайлинском районе – 17
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 114
В Тупкараганском районе - 6
Выздоровели – 141
Летальный случай – 1
Напомним, у семи работников месторождения Каламкас выявили коронавирус.
В Бейнеуском районе COVID-19 заразились девять человек, в Каракиянском, Мангистауском и Мунайлинском районах – по два человека.
- Все пациенты контактировали с ранее заболевшими. Шесть из них - сотрудники месторождения Каламкас. Двое из 19 пациентов - несовершеннолетние. Остальные 17 - взрослые. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются,- отметили в Центре общественных коммуникаций области.
По состоянию на 2 июня по области выявлены 291 человек с инфекцией COVID-19:
В Актау – 66
В Жанаозене – 28
В Мангистауском районе – 13
В Мунайлинском районе – 17
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 114
В Тупкараганском районе - 6
Выздоровели – 141
Летальный случай – 1
Напомним, у семи работников месторождения Каламкас выявили коронавирус.
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