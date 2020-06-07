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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:47

Просмотров: 109

Два новых случая COVID-19 выявили в Мангистау

Коронавирусная инфекция на сегодня в регионе зарегистрирована у 325 человек. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций.

Фото из доступных источников
За сутки коронавирус подтвердился еще у двух человек.

Первая зараженная является жительницей Актау 1982 года рождения.

Второй зараженный - мужчина 1967 года рождения из Мангистауского района.

Вирус у обоих был обнаружен при обращении за медицинской помощью.

- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в ЦОК.


По состоянию на 7 июня по области выявлено 325 человек с инфекцией COVID-19.

В Актау – 79
В Жанаозене – 31
В Мангистауском районе – 15
В Мунайлинском районе – 18
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 128
В Тупкараганском районе - 7
Выздоровели – 162

Летальный случай – 1.

Отметим, что в Мангистауской области также 71 бессимптомный носитель коронавируса (они не входят в общую статистику).



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