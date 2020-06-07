Два новых случая COVID-19 выявили в Мангистау

- В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в ЦОК.

За сутки коронавирус подтвердился еще у двух человек.Первая зараженная является жительницей Актау 1982 года рождения.Второй зараженный - мужчина 1967 года рождения из Мангистауского района.Вирус у обоих был обнаружен при обращении за медицинской помощью.По состоянию на 7 июня по области выявлено 325 человек с инфекцией COVID-19.В Актау – 79В Жанаозене – 31В Мангистауском районе – 15В Мунайлинском районе – 18В Каракиянском районе – 47В Бейнеуском районе – 128В Тупкараганском районе - 7Выздоровели – 162Летальный случай – 1.Отметим, что в Мангистауской области также 71 бессимптомный носитель коронавируса (они не входят в общую статистику).