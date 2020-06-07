В Мангистау 14 новых бессимптомных носителей коронавируса

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Общее число бессимптомных носителей коронавируса в Мангистауской области составляет 71 человек.
Напомним, в данных по заболеванию коронавирусной инфекцией будут отдельно отражаться симптомные носители и отдельно носители без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные).
Коронавирусная инфекция COVID-19 воздействует на различные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести, и им не требуется госпитализация.
Часто наблюдаемые симптомы:
- повышение температуры тела;
- сухой кашель;
- утомляемость.
У некоторых инфицированных могут также наблюдаться: различные болевые ощущения, боль в горле, диарея, конъюнктивит, головная боль, потеря обоняния и вкусовых ощущений, сыпь на коже или депигментация ногтей на руках и ногах.
Симптомы тяжелой формы заболевания:
- затрудненное дыхание или одышка;
- ощущение сдавленности или боль в грудной клетке;
- нарушение речи или двигательных функций.
Горячая линия по коронавирусу: 1406.
Напомним, в данных по заболеванию коронавирусной инфекцией будут отдельно отражаться симптомные носители и отдельно носители без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные).
Коронавирусная инфекция COVID-19 воздействует на различные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести, и им не требуется госпитализация.
Часто наблюдаемые симптомы:
- повышение температуры тела;
- сухой кашель;
- утомляемость.
У некоторых инфицированных могут также наблюдаться: различные болевые ощущения, боль в горле, диарея, конъюнктивит, головная боль, потеря обоняния и вкусовых ощущений, сыпь на коже или депигментация ногтей на руках и ногах.
Симптомы тяжелой формы заболевания:
- затрудненное дыхание или одышка;
- ощущение сдавленности или боль в грудной клетке;
- нарушение речи или двигательных функций.
Горячая линия по коронавирусу: 1406.