Скамья примирения появилась в Актау

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Необычная композиция - скамья примирения - появилась напротив продуктового магазина «Дастархан».
Особенность скамьи в том, что сиденье опускается к середине под углом. Присевшая пара будет скатываться к середине - к друг другу.
Ранее такая скамья появилась в 2015 году у торгового дома «Жiгер».
Спустя два года на набережной установили скамейку для влюбленных.
Особенность скамьи в том, что сиденье опускается к середине под углом. Присевшая пара будет скатываться к середине - к друг другу.
Ранее такая скамья появилась в 2015 году у торгового дома «Жiгер».
Спустя два года на набережной установили скамейку для влюбленных.