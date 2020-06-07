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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:58

Просмотров: 25247

В Мангистау с 8 июня усилят карантин

В связи с увеличением заболеваемости СOVID-19 в Мангистауской области на семь процентов и осложнением эпидемиологической ситуации, некоторые виды деятельности прекратят свою работу. Об этом заявили в центре общественных коммуникаций.

Фото из архива «Лады»
Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской области будут запрещены работы следующих объектов:

1) Кинотеатров, театров, выставок, интернет и компьютерных клубов,
игорных заведений;
2) Ночных клубов, кальянных;
3) Развлекательных объектов (букмекерские, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, боулинг-центры и др.);
4) Ресторанов, кафе, тойхана вместимостью более 30 посадочных мест.
5) Бань и саун, за исключением отдельных номеров, кабинок;
6) Детских аттракционов.

Также вводятся ограничения:

1) Перемещение жителей области между городами, районами, селами;
2) Работа внутреннего общественного транспорта в городах, районах, с разрешением работы утром с 06:00 до 10:00 часов, вечером с 17:00 до 21:00 часа;
3) Проведение зрелищных, других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
4) Самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра взрослых;
5) Нахождение без масок повсеместно, в местах массового скопления людей, в том числе в общественном транспорте и магазинах;
6) Проведение в мечетях публичного пятничного намаза (для проведения индивидуального намаза обозначить места поклонения для каждого человека на расстоянии 1,5 метра, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима).

Режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению инфекции COVID-19.

Скачать постановление можно ЗДЕСЬ



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Комментарии ( 16 )

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-3
  • mer
  • 2garin
  • montgomery
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ЁмоЁ
  • raven89
  • Шевченко 81
  • 444
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 20:30
Это всё клоунада! Сами эти ,,сан. врачи,, пооткрывали авиа и ЖД сообщения с областями где большое количество больных. Вахтавиков по домам поотпускали с очага, неужели нельзя им заплатить зарплату чтоб они на вахте отсидели пару недель если вы у них что то обнаружили?Теперь опять народ виноват. В городе ни один гос орган не контролирует этот карантин, люди до ночи и ходят и ездять , во дворах дети гуляют до глубокой ночи. На что вы способны, только меры эти печатать.
 
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  • Vladimir7737
 взрослый (Посетители) Сегодня, 20:28
Похоже на обозначение движения. По факту скачек заражений произошел. Надо же что то типо сделать. Сделали. Указ издали. Который ничего не меняет.
А что изменилось, в чем различие от приказа от 31 мая ? Разве что в Обязательном ношении масок. Автобусы ходят, машины и люди перемещаются. Магазины работают. Самолеты летают, поезда ездят. Про перемещения по области, правда, не совсем понятно. Ограничить, это как ? По прописке ?

Люди, будьте адекватны!
 
-1
  • montgomery
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  • Vladimir7737
 2garin (Посетители) Сегодня, 20:24
Слуги народа путают уже цирковые выступления... они че не понимают цирк надоел уже.. хорош уже прикалыватся над людьми..... Сами заизалируйтесь слуги от народа тише воды ниже травы... Толка от вас никакого..
 
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  • 444
 aman6586 (Посетители) Сегодня, 20:23
Поезда отменить не в силу да? Это все приезжие зароженные едут сюда.
 
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  • montgomery
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Asker2209 (Посетители) Сегодня, 20:05
Ни к чему хорошему это не приведет, и так хуже уже не куда
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 19:50
Котики об ситуации cvetok
 
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  • montgomery
  • 444
 Добродел (Посетители) Сегодня, 19:41
Да, отмените рейсы шымкент актау. Они от туда прут
 
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  • GuF
  • mika2030
  • 2garin
  • 444
 Банкир (Посетители) Сегодня, 19:35
Надо же бабло пилить...А под барановирус можно мнооого списать
 
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  • GuF
  • arelav_74
  • 444
 бобер (Посетители) Сегодня, 19:33
Ребят, кому интересно. Вчера поехад в Атырау, сегодня вернулся назад. Проблем никаких, хотя два блокпоста в Атырауской области проезжпть пришлось. Спрашивают чего, куда, желают доброго пути. Один за Опорным, второй блокпост за Кульсарами. Больше нигде никого.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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  • arelav_74
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  • Vladimir7737
 Леська (Посетители) Сегодня, 19:09
********** Блин да когда вы успокоитесь???!!!
 
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