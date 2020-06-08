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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:26

Просмотров: 1479

Аллея геологоразведчиков появилась в Актау

Автором идеи стал заслуженный буровик Бейсенбай Бисенгалиев. Заказчиком выступило Казахстанское общество геологов-нефтяников. Об этом сообщила Алмагуль Келбет, руководитель Мангистауской региональной инспекции межрегионального департамента «Запказнедра».

Фото автора
Аллея в память первым геологоразведчикам в Мангистауской области появилась в 12 микрорайоне Актау.

Аллея геологоразведчиков появилась в Актау


Заказчиком работ по благоустройству аллеи выступило казахстанское общество геологов-нефтяников. Работы выполняет товарищество с ограниченной ответственностью «Смарт-Инвест». Эскизный проект разрабатывало товарищество с ограниченной ответственностью «Актау-Ландшафт».

Аллея геологоразведчиков появилась в Актау

Аллея геологоразведчиков появилась в Актау

Аллея геологоразведчиков появилась в Актау

Аллея геологоразведчиков появилась в Актау


Автором идеи является заслуженный буровик Бейсенбай Бисенгалиев.

- Сейчас он на пенсии, инвалид, не разговаривает, может только писать. Я с ним общаюсь только письменно. Долгое время он обращался в акимат, чтобы построить аллею памяти. Мы написали письмо на имя акима с подписями заслуженных геологов-ветеранов. Аким выделил нам место в 12 микрорайоне, - рассказала Алмагуль Келбет.

Сдать объект предполагалось на День геолога – 4 апреля.

- Должен был приехать министр экологии, геологии и природных ресурсов РК, президент Казахстанского общества геологов-нефтяников. Но из-за отсутствия полноценного спонсирования сдача объекта задерживается, - пояснили Алмагуль Келбет.

В данный момент выполняются работы по обустройству мемориального камня «обзорная карта месторождений Мангистау». После этого объект представят акиму Актау и передадут городу.

Напомним, ранее сообщалось, что скамью примирения установили в сквере 12 микрорайона.



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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
  • sakura.68
 ssnaktau (Посетители) Сегодня, 11:18
Хорошая аллея....хорошая идея...Но поражает бесхозяйственность чинуш,сколько денег потрачено на озеленение этой аллеи,прокладки труб для полива..но все сохнет не поливается.кусты туи мало того что сажали уже засохшими...но можно было реанимировать обильным поливом...досушили их окончательно.Когда уже будет ответственность чиновников за вложенные деньги?В конце концов они же живут в этом городе,где патриотизм или он только с больших трибун?
 
 

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