Аллея геологоразведчиков появилась в Актау

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Аллея в память первым геологоразведчикам в Мангистауской области появилась в 12 микрорайоне Актау.
Заказчиком работ по благоустройству аллеи выступило казахстанское общество геологов-нефтяников. Работы выполняет товарищество с ограниченной ответственностью «Смарт-Инвест». Эскизный проект разрабатывало товарищество с ограниченной ответственностью «Актау-Ландшафт».
Автором идеи является заслуженный буровик Бейсенбай Бисенгалиев.
- Сейчас он на пенсии, инвалид, не разговаривает, может только писать. Я с ним общаюсь только письменно. Долгое время он обращался в акимат, чтобы построить аллею памяти. Мы написали письмо на имя акима с подписями заслуженных геологов-ветеранов. Аким выделил нам место в 12 микрорайоне, - рассказала Алмагуль Келбет.
Сдать объект предполагалось на День геолога – 4 апреля.
- Должен был приехать министр экологии, геологии и природных ресурсов РК, президент Казахстанского общества геологов-нефтяников. Но из-за отсутствия полноценного спонсирования сдача объекта задерживается, - пояснили Алмагуль Келбет.
В данный момент выполняются работы по обустройству мемориального камня «обзорная карта месторождений Мангистау». После этого объект представят акиму Актау и передадут городу.
Напомним, ранее сообщалось, что скамью примирения установили в сквере 12 микрорайона.
Заказчиком работ по благоустройству аллеи выступило казахстанское общество геологов-нефтяников. Работы выполняет товарищество с ограниченной ответственностью «Смарт-Инвест». Эскизный проект разрабатывало товарищество с ограниченной ответственностью «Актау-Ландшафт».
Автором идеи является заслуженный буровик Бейсенбай Бисенгалиев.
- Сейчас он на пенсии, инвалид, не разговаривает, может только писать. Я с ним общаюсь только письменно. Долгое время он обращался в акимат, чтобы построить аллею памяти. Мы написали письмо на имя акима с подписями заслуженных геологов-ветеранов. Аким выделил нам место в 12 микрорайоне, - рассказала Алмагуль Келбет.
Сдать объект предполагалось на День геолога – 4 апреля.
- Должен был приехать министр экологии, геологии и природных ресурсов РК, президент Казахстанского общества геологов-нефтяников. Но из-за отсутствия полноценного спонсирования сдача объекта задерживается, - пояснили Алмагуль Келбет.
В данный момент выполняются работы по обустройству мемориального камня «обзорная карта месторождений Мангистау». После этого объект представят акиму Актау и передадут городу.
Напомним, ранее сообщалось, что скамью примирения установили в сквере 12 микрорайона.