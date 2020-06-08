В Актау произошла задержка с выплатой 15 тысяч тенге за коммунальные услуги

Иллюстративное фото с сайта zakon.kz
Жители Актау пожаловались на отсутствие компенсации за потребленные коммунальные услуги. По их словам, прошло уже два месяца, а выплаты до сих пор не производились.
Алпысбай Таубаев рассказал, с чем связаны задержки с выплатой 15 тысяч тенге гражданам из уязвимых слоев населения.
Он отметил, что первая «волна» выплат уже произведена.
- В Актау и поселке Умирзак проживают 18 240 человек, входящих в список граждан, которым полагается компенсация. Оплату получили 2500 человек за апрель и май сразу. В данный момент списки граждан все еще проверяются, так как возникает путаница с дублированием данных, - объяснил Алпысбай Таубаев.
Он добавил, что жители смогут увидеть уведомление о компенсации в жировках за июнь.
- В жировках коммунальных компаний появится новая графа. В ней люди увидят, какая сумма поступила в качестве компенсации. После 25 июня граждане начнут получать эти жировки, - добавил представитель акимата города.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистау выделено 2,2 миллиарда тенге для возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг. В том числе в Актау – 547 200 тысяч тенге.
Позже в акимате Актау рассказали об алгоритме получения компенсации за оплату коммунальных услуг. Денежные средства за возмещение коммунальных расходов в сумме 15 тысяч тенге будут начисляться пяти коммунальным предприятиям города. В эти организации направили список горожан, которым будут возмещены затраты на комуслуги.
Алпысбай Таубаев рассказал, с чем связаны задержки с выплатой 15 тысяч тенге гражданам из уязвимых слоев населения.
Он отметил, что первая «волна» выплат уже произведена.
- В Актау и поселке Умирзак проживают 18 240 человек, входящих в список граждан, которым полагается компенсация. Оплату получили 2500 человек за апрель и май сразу. В данный момент списки граждан все еще проверяются, так как возникает путаница с дублированием данных, - объяснил Алпысбай Таубаев.
Он добавил, что жители смогут увидеть уведомление о компенсации в жировках за июнь.
- В жировках коммунальных компаний появится новая графа. В ней люди увидят, какая сумма поступила в качестве компенсации. После 25 июня граждане начнут получать эти жировки, - добавил представитель акимата города.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистау выделено 2,2 миллиарда тенге для возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг. В том числе в Актау – 547 200 тысяч тенге.
Позже в акимате Актау рассказали об алгоритме получения компенсации за оплату коммунальных услуг. Денежные средства за возмещение коммунальных расходов в сумме 15 тысяч тенге будут начисляться пяти коммунальным предприятиям города. В эти организации направили список горожан, которым будут возмещены затраты на комуслуги.
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