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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:44

Просмотров: 496

Вопрос о работе ресторанов во время карантина в Мангистау откладывается

В областном акимате 22 июня планируют рассмотреть вопрос о работе ресторанов и организаторов торжественных мероприятий при соблюдении усиленных санитарно-эпидемиологических мер. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта inform.kz
Владельцы ресторанов и организаторы торжественных мероприятий 3 июня обратились в областной акимат с заявлением о выдаче им разрешения на работу.

В связи с этим 22 июня планируется рассмотрение данного вопроса.

- Всем известно, что карантинный режим внес некоторые неудобства в повседневную жизнь жителей региона. Однако на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в области не улучшена. Количество инфицированных в регионе достигло 328 человек. Поэтому очень важно соблюдать меры безопасности!, - отметили в центре общественных коммуникаций.



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