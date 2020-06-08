Вопрос о работе ресторанов во время карантина в Мангистау откладывается

Иллюстративное фото с сайта inform.kz
Владельцы ресторанов и организаторы торжественных мероприятий 3 июня обратились в областной акимат с заявлением о выдаче им разрешения на работу.
В связи с этим 22 июня планируется рассмотрение данного вопроса.
- Всем известно, что карантинный режим внес некоторые неудобства в повседневную жизнь жителей региона. Однако на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в области не улучшена. Количество инфицированных в регионе достигло 328 человек. Поэтому очень важно соблюдать меры безопасности!, - отметили в центре общественных коммуникаций.
В связи с этим 22 июня планируется рассмотрение данного вопроса.
- Всем известно, что карантинный режим внес некоторые неудобства в повседневную жизнь жителей региона. Однако на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в области не улучшена. Количество инфицированных в регионе достигло 328 человек. Поэтому очень важно соблюдать меры безопасности!, - отметили в центре общественных коммуникаций.
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