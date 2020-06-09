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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:37

Просмотров: 229

Главный санитарный врач Мангистау разъяснил причины ужесточения карантина

Ужесточение карантина связано с приростом заболевавших коронавирусом. Об этом сообщил Ергали Сыдыманов, руководитель департамента контроля и качества товаров и услуг Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
По словам Ергали Сыдыманова, последние три недели идёт рост заболеваемости по Мангистауской области.

- Прирост заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю в Мангистауской области составил 22,1 процента. Свыше семи процентов мы должны уже принимать карантинные и ограничительные меры. Поэтому в новом постановлении есть ограничения. К примеру, на сегодняшний день приостановлена деятельность кинотеатров, театров, развлекательных центров, ночных клубов и кальянных. Крупные рестораны и тойхана не работают. Ранее в местах общественного питания, в кафе и ресторанах (исключая залы торжеств) количество присутствующих не должно было превышать 50 сидящих мест, со строгим соблюдением противоэпидемических мер и расстояния. Однако наши предприниматели это не понимают и не соблюдают никаких ограничительных мер по рассадке, по маскам, санэпидрежим нигде не соблюдается. Думаю, сейчас они только увлечены заработком, а о здоровье населения не думают, - сказал главный санитарный врач Мангистау.

Ергали Сыдыманов отметил, что усилена работа мониторинговой группы.

В её состав входят санитарные врачи, представители акимата, полиции и прокуратуры, чтобы смотрели за законностью действий проверяющих.

- Я хотел полностью приостановить работу кафе, но, во-первых, это рабочие места, бизнес, чтобы не было экономического спада, принято решение не закрывать всех. Но там, где будут выявлены нарушения, эти мониторинговые группы будут фиксировать их на фото и видео, после чего материалы мы будем передавать в суд. В минувшие выходные мы проверили более 140 объектов, из них в 18-ти выявлены нарушения санэпидрежима, пять материалов переданы в суд на приостановление деятельности. Есть добросовестные предприниматели, которые выполняют все требования, и поэтому их закрывать никто не будет, - сказал Ергали Сыдыманов.

Главный санитарный врач рассказал, что большинство выявляемых среди заболевших являются бессимптомными.

- Мы ведём учёт симптомных и бессимптомных пациентов. Симптомные ложатся в инфекционную больницу, бессимптомные находятся дома. Бессимптомный больной является активным носителем инфекции и может заражать других. Просим население заботиться о себе и соблюдать все карантинные и ограничительные меры, это поможет удержать и побороть эту болезнь, - отметил Ергали Сыдыманов.

Напомним, в Мангистау с 8 июня усилили карантин.



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Комментарии ( 1 )

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  • Барабашка
 user79 (Посетители) Сегодня, 11:44
Как понять безсимптомный пациент. Это значит здоровому человеку можно влепить вирус ради статистики
 
 

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