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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:47

Просмотров: 5026

С особой жестокостью: Мужчина в Мангистау зарезал любовницу

Приговор по данному делу озвучили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Трагический инцидент произошёл в одном из домов в селе Бейнеу 8 декабря 2019 года.

По материалам дела, мужчина со своей любовницей распивали вместе спиртные напитки в одном из домов в селе Бейнеу. Позже между ними возникла ссора. Женщина взяла кухонный нож и ударила им в область бедра правой ноги собутыльника.

Так как мужчина был физически сильнее, он несколько раз ударил её кулаком по лицу. Повалив женщину на пол, он выхватил у неё нож и нанёс удары по телу. Удары пришлись по жизненно важным органам. От травм, несовместимых с жизнью, она скончалась на месте происшествия.

Подсудимого признали виновным по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершённое с особой жестокостью) и назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу сегодня, 10 июня.



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Комментарии ( 13 )

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timan85 (Посетители) Сегодня, 18:48
132131212,суммы от продажи алкоголя (напр. крепкие спиртные напитки), акциз, лицензии на продажу и пр. доходят до многих сотен миллионов тенге в год. Это просто огромные деньги в казну. Кстати, алкоголь и табачная продукция - тоже наркотик, просто легализованный, но вредность от курительного табака намного выше, чем вред от марихуаны... вопрос почему же так? Алкоголь и табачная продукция контролируется государством, имеются заводы по изготовления. Если у вас был бы завод по производству водки, и кто-то, где-то кого-то убил, т.к. не знает меры и вообще от природы агрессивен, стали ли бы вы закрывать бизнес, как ярый пацифист... не думаю, вы бы и дальше налаживали бы производства, снижали бы издержки, меняли бы технологию изготовления с использованием водопроводной (но отчищенной воды), а ни использовали бы, напр. артезианскую воду, как пишут на этикетках. Деньги, деньги, деньги, это большие деньги и государство (страна) не будет лишать себя от еще одного успешного и прибыльного источника дохода. Тем более смерть одного человека - всего лишь трагедия его близки, в то время, как для государства - очередное число в разделе криминальной статистики.

http://cfire.mail.ru/images/userbars/4422/4f378ddb35a27ea106eace12b467f1b9/389x80.jpg
 
-1
  • Dilda
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  • Expert
  • Лия
 132131212 (Посетители) Сегодня, 17:29
Какой ужас, почему алкоголь вообще не запретят продавать, сколько поножовщин из за этой дряни и сколько уже жертв будет
 
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  • Toryn
 Zinger (Посетители) Сегодня, 16:52
Цитата: Placida
я бы расценила это, как состояние аффекта.


Вот мне тоже интересно!
 
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  • Toryn
 Placida (Посетители) Сегодня, 16:52
Цитата: Zinger
Вот мне в лапку нож воткнут... я даже не знаю смогу ли потом остановиться

Изучив обстоятельства дела... smile я бы расценила это, как состояние аффекта.

И я не знаю, остановилась бы я..Если, обидели моих родных, однозначно-нет.

Цитата: DiDa
грамотный криминалист

ключевое слово: грамотный)))
 
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 Zinger (Посетители) Сегодня, 16:48
Цитата: DiDa
но грамотный криминалист сразу определит что он сам себе нанес удар.


С языка сняли!

Правда диссонанс некий всё же возник... Актау и грамотный криминалист.

Даже не знаю.

Хочется знать закон, что бы иметь возможность самообороняться максимально возможными средствами. Люблю гулять в ночное время и хоть не часто, но пару раз попадал в ситуации...так сказать. Полиция ко мне правда после этого ни разу не приходила, слава богу. Но целый день ждал стука в дверь.
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 16:48
DiDa,
Соглашусь с Вами и плюс - отягощающее обстоятельство: алкогольное опьянение.
 
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  • Placida
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 DiDa (Посетители) Сегодня, 16:38
12-й регион, вполне хороший вариант bravo , но грамотный криминалист сразу определит что он сам себе нанес удар. Да и по поведению мужчины будет сразу понятно, его ударили сперва или он сам себе после нанес.
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:28
Цитата: kochevneg
не он первый за нож схватился.

Ну почему же? Вполне возможно,что он искрамсал её ножом,а потом понял,что натворил и пырнул себе в бедро,тем самым выдумав себе легенду о защите...
А всему виной---водка! Вернее,её перебор.
 
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 Zinger (Посетители) Сегодня, 16:18
DiDa,

Да, возможно Вы правы.

Я просто представляю (для примера исключительно) себя. Вот мне в лапку нож воткнут... я даже не знаю смогу ли потом остановиться, если будет возможность потыкать обидчика в ответ. Вот не знаю, может и смогу, а может и нет.

Вы точно правы в том, что не все материалы уголовного дела нам доступны и от этого тяжело судить.

Ну и ладно. Живём дальше.
 
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  • Placida
  • Empro
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 DiDa (Посетители) Сегодня, 16:10
Zinger,
Здесь скорее всего дело правильно квалифицировали, как "Убийство с особой жестокостью", так как при указанной статье квалифицирующим признаком объективной стороны становится "мотив" - прямой умысел, то есть мужчина с прямым умыслом нанес несколько ударов ножом по телу. Он желал наступление таких последствии - если выражаться юридическим термином. Он осознавал, что при ударе ножом несколько раз человек умирает. То что Вы указали статью убийство при превышении пределов необходимой самообороны, тут чуток другой квалифицирующий признак, то есть, я попробую привести пример: если он, ударил бы ножом один раз и на этом остановился (или что попало в руки на тот момент подручным предметом, в целях защиты), и при этом не было у него мотива убивать, то да, это будет квалифицироваться как убийство при превышении пределов необходимой самообороны. Не ознакомившись полностью с материалом уголовного дела и обстоятельствами трудно однозначно говорить. Наверняка в деле имеется процессуальные документы (протокол допроса, явка с повинной может быть, очная ставка если имелись свидетели, его ответы при допросе) поэтому, следователь тоже обязан обратить на все это особое внимание и дать правильную квалификацию.
 
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