С особой жестокостью: Мужчина в Мангистау зарезал любовницу

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Трагический инцидент произошёл в одном из домов в селе Бейнеу 8 декабря 2019 года.



По материалам дела, мужчина со своей любовницей распивали вместе спиртные напитки в одном из домов в селе Бейнеу. Позже между ними возникла ссора. Женщина взяла кухонный нож и ударила им в область бедра правой ноги собутыльника.



Так как мужчина был физически сильнее, он несколько раз ударил её кулаком по лицу. Повалив женщину на пол, он выхватил у неё нож и нанёс удары по телу. Удары пришлись по жизненно важным органам. От травм, несовместимых с жизнью, она скончалась на месте происшествия.



Подсудимого признали виновным по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершённое с особой жестокостью) и назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.



Приговор вступил в законную силу сегодня, 10 июня.