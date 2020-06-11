Перевозчики Актау: Наши условия - снять ограничительные меры по передвижению автобусов

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По словам перевозчиков, работу автобусов они приостановили вчера, 10 июня, в 17:00.
- Вчера городским акиматом была организована проверка работы автобусов, на которую специально позвали санэпидемиологов, чтобы они увидели, что люди не подчиняются их требованиям, что невозможно утром, в часы-пик набирать пассажиров только по сидячим местам. Проверяющие сами заходили в автобус и пытались из него высадить несколько лишних человек, но у людей была такая агрессия, что их самих чуть не высадили со скандалом, - говорит Руслан Ахметнабиев.
На перевозчиков за нарушение предписания главного санитарного врача Мангистауской области был составлен административный протокол. Повторные нарушения будут грозить увеличением сумм штрафов, а затем и вовсе приостановлением их деятельности.
- Мы спросили, если это будет каждый день продолжаться, что нас будут каждый день штрафовать, на что нам они сказали, что мы должны выполнять данные требования. Но эти требования мы выполнять на сегодняшний день не можем, потому что наше население к этому не готово, потому что идет агрессия в отношении кондукторов и водителей. Хотя, со своей стороны, наши кондукторы и водители обеспечены средствами защиты, масками, и на конечной остановке всегда проводится дезинфекция, - говорят перевозчики.
Владельцы маршрутов говорят, что они не готовы рисковать предпринимательской деятельностью, поэтому они приняли решение не работать.
- Мы сказали санврачам: давайте, ваши работники будут выходить с нами в рейс, будут контролировать и не пускать людей. На что они нам ответили, что это не их проблемы и мы должны решать их сами. После этого мы приняли решение вообще приостановить работу автобусов, потому что мы не собираемся каждый день получать штрафы. Они сами создали эту ситуацию, введя ограничительные меры с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. Из-за этого еще большее происходит скопление людей и ажиотаж. Общественный транспорт неконтролируемый утром и в часы-пик, - говорит Руслан Ахметнабиев.
Предприниматели Актау возмущены также тем, что Мунайлинские автобусы работают в прежнее время.
- Их маршруты работают полный рабочий день и заезжают на территорию города. На них не распространяются что ли ограничения или лоббируются их интересы? Во время карантина им давали работать с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, а мы стояли в это время полтора месяца без работы. Сейчас ситуация такая же: нам ввели ограничения, а они все равно работают все время. Я бы хотел прямой вопрос задать: почему происходят такие разграничения?, - говорит Руслан Ахметнабиев.
Перевозчики говорят, что возобновят работу автобусов только после снятия ограничений.
- Наши условия - снять эти ограничительные меры, они бесполезны. Я не могу понять суть ограничительных мер, что до 10:00 коронавирус отдыхает, а с 10:00 до 17:00 выходит на работу? Поэтому мы приняли решение, пока эти ограничения сниматься не будут, мы не будем выходить на работу, - говорят перевозчики.
Напомним, перевозчики ТОО «Жолаушы Актау», ТОО «Айна» и ИП «Бекбаулов», которые обслуживают маршруты №2, №4, №3, №7, №5 и №4М, заявили о прекращении своей деятельности с 14:00 часов 10 июня и уведомили об этом чиновников.
- Вчера городским акиматом была организована проверка работы автобусов, на которую специально позвали санэпидемиологов, чтобы они увидели, что люди не подчиняются их требованиям, что невозможно утром, в часы-пик набирать пассажиров только по сидячим местам. Проверяющие сами заходили в автобус и пытались из него высадить несколько лишних человек, но у людей была такая агрессия, что их самих чуть не высадили со скандалом, - говорит Руслан Ахметнабиев.
На перевозчиков за нарушение предписания главного санитарного врача Мангистауской области был составлен административный протокол. Повторные нарушения будут грозить увеличением сумм штрафов, а затем и вовсе приостановлением их деятельности.
- Мы спросили, если это будет каждый день продолжаться, что нас будут каждый день штрафовать, на что нам они сказали, что мы должны выполнять данные требования. Но эти требования мы выполнять на сегодняшний день не можем, потому что наше население к этому не готово, потому что идет агрессия в отношении кондукторов и водителей. Хотя, со своей стороны, наши кондукторы и водители обеспечены средствами защиты, масками, и на конечной остановке всегда проводится дезинфекция, - говорят перевозчики.
Владельцы маршрутов говорят, что они не готовы рисковать предпринимательской деятельностью, поэтому они приняли решение не работать.
- Мы сказали санврачам: давайте, ваши работники будут выходить с нами в рейс, будут контролировать и не пускать людей. На что они нам ответили, что это не их проблемы и мы должны решать их сами. После этого мы приняли решение вообще приостановить работу автобусов, потому что мы не собираемся каждый день получать штрафы. Они сами создали эту ситуацию, введя ограничительные меры с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. Из-за этого еще большее происходит скопление людей и ажиотаж. Общественный транспорт неконтролируемый утром и в часы-пик, - говорит Руслан Ахметнабиев.
Предприниматели Актау возмущены также тем, что Мунайлинские автобусы работают в прежнее время.
- Их маршруты работают полный рабочий день и заезжают на территорию города. На них не распространяются что ли ограничения или лоббируются их интересы? Во время карантина им давали работать с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, а мы стояли в это время полтора месяца без работы. Сейчас ситуация такая же: нам ввели ограничения, а они все равно работают все время. Я бы хотел прямой вопрос задать: почему происходят такие разграничения?, - говорит Руслан Ахметнабиев.
Перевозчики говорят, что возобновят работу автобусов только после снятия ограничений.
- Наши условия - снять эти ограничительные меры, они бесполезны. Я не могу понять суть ограничительных мер, что до 10:00 коронавирус отдыхает, а с 10:00 до 17:00 выходит на работу? Поэтому мы приняли решение, пока эти ограничения сниматься не будут, мы не будем выходить на работу, - говорят перевозчики.
Напомним, перевозчики ТОО «Жолаушы Актау», ТОО «Айна» и ИП «Бекбаулов», которые обслуживают маршруты №2, №4, №3, №7, №5 и №4М, заявили о прекращении своей деятельности с 14:00 часов 10 июня и уведомили об этом чиновников.