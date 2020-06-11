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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 2284

Перевозчики Актау: Наши условия - снять ограничительные меры по передвижению автобусов

Перевозчики Актау считают, что ажиотаж в автобусах создали именно ограничения во времени работы автобусов. Предприниматели не намерены возобновлять деятельность до тех пор, пока они не будут сняты.

Иллюстративное фото
По словам перевозчиков, работу автобусов они приостановили вчера, 10 июня, в 17:00.

- Вчера городским акиматом была организована проверка работы автобусов, на которую специально позвали санэпидемиологов, чтобы они увидели, что люди не подчиняются их требованиям, что невозможно утром, в часы-пик набирать пассажиров только по сидячим местам. Проверяющие сами заходили в автобус и пытались из него высадить несколько лишних человек, но у людей была такая агрессия, что их самих чуть не высадили со скандалом, - говорит Руслан Ахметнабиев.

На перевозчиков за нарушение предписания главного санитарного врача Мангистауской области был составлен административный протокол. Повторные нарушения будут грозить увеличением сумм штрафов, а затем и вовсе приостановлением их деятельности.

- Мы спросили, если это будет каждый день продолжаться, что нас будут каждый день штрафовать, на что нам они сказали, что мы должны выполнять данные требования. Но эти требования мы выполнять на сегодняшний день не можем, потому что наше население к этому не готово, потому что идет агрессия в отношении кондукторов и водителей. Хотя, со своей стороны, наши кондукторы и водители обеспечены средствами защиты, масками, и на конечной остановке всегда проводится дезинфекция, - говорят перевозчики.

Владельцы маршрутов говорят, что они не готовы рисковать предпринимательской деятельностью, поэтому они приняли решение не работать.

- Мы сказали санврачам: давайте, ваши работники будут выходить с нами в рейс, будут контролировать и не пускать людей. На что они нам ответили, что это не их проблемы и мы должны решать их сами. После этого мы приняли решение вообще приостановить работу автобусов, потому что мы не собираемся каждый день получать штрафы. Они сами создали эту ситуацию, введя ограничительные меры с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. Из-за этого еще большее происходит скопление людей и ажиотаж. Общественный транспорт неконтролируемый утром и в часы-пик, - говорит Руслан Ахметнабиев.

Предприниматели Актау возмущены также тем, что Мунайлинские автобусы работают в прежнее время.

- Их маршруты работают полный рабочий день и заезжают на территорию города. На них не распространяются что ли ограничения или лоббируются их интересы? Во время карантина им давали работать с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, а мы стояли в это время полтора месяца без работы. Сейчас ситуация такая же: нам ввели ограничения, а они все равно работают все время. Я бы хотел прямой вопрос задать: почему происходят такие разграничения?, - говорит Руслан Ахметнабиев.

Перевозчики говорят, что возобновят работу автобусов только после снятия ограничений.

- Наши условия - снять эти ограничительные меры, они бесполезны. Я не могу понять суть ограничительных мер, что до 10:00 коронавирус отдыхает, а с 10:00 до 17:00 выходит на работу? Поэтому мы приняли решение, пока эти ограничения сниматься не будут, мы не будем выходить на работу, - говорят перевозчики.

Напомним, перевозчики ТОО «Жолаушы Актау», ТОО «Айна» и ИП «Бекбаулов», которые обслуживают маршруты №2, №4, №3, №7, №5 и №4М, заявили о прекращении своей деятельности с 14:00 часов 10 июня и уведомили об этом чиновников.



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Комментарии ( 7 )

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  • alesha
  • Сергей Владимиров
  • синдбад
  • dom555
 Maximus (Посетители) Сегодня, 18:05
В городе нет хозяина! Бардак конечно устроили господа...
 
-2
  • Vladimir7737
  • kostya_aktau
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  • alesha
  • Multiverse
  • Ну Ну
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  • dom555
  • Рома
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 18:02
Не хотят работать, лишить их лицензии и пусть народ перевозит тот, кто хочет работать нормально. Город оставили без общественного транспорта! Старикам приходится пешком в поликлиники и собесы ходить. Акимат! Принимайте решение. И уберите эти двойки с переставленными и оторванными сидениями.
 
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  • 12-й регион
  • Галина63
  • синдбад
 leo529 (Посетители) Сегодня, 17:41
По словам перевозчиков, работу автобусов они приостановили вчера, 10 июня, в 17:00.
Все автобусы пропали еще в обед, впрочем это ни на что уже не влияет.

Перевозчики Актау считают, что ажиотаж в автобусах создали именно ограничения во времени работы автобусов.
Удобную позицию заняли перевозчики, ограничения виноваты :). Виноваты ваши лилипутские ПАЗики, которые уже на третьей остановке набиваются битком и так держатся полными весь маршрут. Что с ограничениями, что без оных.

потому что наше население к этому не готово, потому что идет агрессия в отношении кондукторов
К чему именно должно быть готово население? Ждать автобус, в котором окажутся свободные сидячие места? Такое чудо возможно только на конечных остановках. А значит так можно весь день на остановке простоять.
 
-1
  • Eduard666
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  • Леська
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 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 17:40
Да нету вируса и не было.. лажа все это. На шару придумали карантин. Кто боится пусть сидит дома за айфоном.
А мне бы работать и свежий воздух

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • Рома
 Леська (Посетители) Сегодня, 17:34
Я не могу понять суть ограничительных мер, что до 10:00 коронавирус отдыхает, а с 10:00 до 17:00 выходит на работу?

Да он(короновирус) вообще какой-то странный в Актау... жара бешеная, а он все ходит и ходит, ни как не сдохнет
 
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  • arelav_74
  • Галина63
  • синдбад
  • Рома
  • ЁмоЁ
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 17:32
Вот и начался шантаж со стороны перевозчиков,либо так либо не как. Я вообще по городу хожу уже давно (после того как отменили проезд для инвалидов) и по жаре ниче страшного,главное берите с собой бутылку воды,ходить и полезно для здоровья и сжигаете калории наевшие во время карантина blind.
Захотят денег перевозчики то выйдут на работу,по идее должны контролировать вход в автобус и кондукторы и наша доблестная полиция,а так полиция вылазит только во время митингов на улицу.
Акимат займитесь уже общественным транспортом,для чего вообще в Акимате у вас сидит руководитель транспорта?За столько лет нытья от перевозчиков можно было уже создать муниципальный транспорт,а то у нас всё никак в Восточном Казахстане. stena
 
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  • kz1990
  • Галина63
 ksero (Посетители) Сегодня, 17:17
до 10:00 коронавирус отдыхает, а с 10:00 до 17:00 выходит на работу?

Да, он еще на районные автобусы не действует, сегодня городские автобусы не ездили, а районные ездили
 
 

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