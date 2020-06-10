Непосильные правила карантина: Городские автобусы прекратили движение в Актау

- В такой ситуации невозможно работать. К тому же, сегодня была проверка со стороны управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау. В связи с тем, что пассажиров было больше, чем посадочных мест, и большая часть из них была без масок, нам выписали предупреждение. В случае повторного нарушения санитарных мер нам пригрозили штрафами. Мы не можем придерживаться данных норм, потому что движение общественного транспорта ограничено по времени. Происходит большое скопление людей. Это же не международные перевозки, где пассажиров необходимо строго усаживать по наличию мест. У каждого автобуса есть своя паспортная вместимость, - рассказал один из перевозчиков Набидулла Айгараков.

- Ужесточение карантинных мер ни к чему хорошему не приведёт. Тем более, что малый и средний бизнес только вышли из карантина. Мы не знаем, как платить зарплату водителям, - отметил Набидулла Айгараков.

Местные перевозчики ТОО «Жолаушы Актау», ТОО «Айна» и ИП «Бекбаулов», которые обслуживают маршруты №2, №4, №3, №7, №5 и №4М, заявили о прекращении своей деятельности с 14:00 часов 10 июня и уведомили об этом чиновников. Они готовы выйти на маршруты после снятия ограничительных мер.Как заявили перевозчики, они регулярно проводят дезинфекцию салонов. Все кондукторы и водители находятся в масках. В каждом автобусе имеется информационное табло.