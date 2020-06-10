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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:59

Просмотров: 5859

Непосильные правила карантина: Городские автобусы прекратили движение в Актау

Несколько автоперевозчиков Актау заявили о прекращении своей деятельности в связи с тем, что не могут выполнять все требования постановления главного санитарного врача региона.

Фото из архива Lada.kz
Местные перевозчики ТОО «Жолаушы Актау», ТОО «Айна» и ИП «Бекбаулов», которые обслуживают маршруты №2, №4, №3, №7, №5 и №4М, заявили о прекращении своей деятельности с 14:00 часов 10 июня и уведомили об этом чиновников. Они готовы выйти на маршруты после снятия ограничительных мер.

- В такой ситуации невозможно работать. К тому же, сегодня была проверка со стороны управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау. В связи с тем, что пассажиров было больше, чем посадочных мест, и большая часть из них была без масок, нам выписали предупреждение. В случае повторного нарушения санитарных мер нам пригрозили штрафами. Мы не можем придерживаться данных норм, потому что движение общественного транспорта ограничено по времени. Происходит большое скопление людей. Это же не международные перевозки, где пассажиров необходимо строго усаживать по наличию мест. У каждого автобуса есть своя паспортная вместимость, - рассказал один из перевозчиков Набидулла Айгараков.


Как заявили перевозчики, они регулярно проводят дезинфекцию салонов. Все кондукторы и водители находятся в масках. В каждом автобусе имеется информационное табло.

- Ужесточение карантинных мер ни к чему хорошему не приведёт. Тем более, что малый и средний бизнес только вышли из карантина. Мы не знаем, как платить зарплату водителям, - отметил Набидулла Айгараков.



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Комментарии ( 15 )

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Рома (Посетители) Сегодня, 19:13
Я подозревал, что дело дойдет до ультиматума со стороны перевозчиков. Если в обычное время (вне карантина) автобусы были забиты битком то, что уж там говорить сейчас, когда количество единиц автопарка осталась прежним, а требования по соблюдению дистанции ужесточились.
До жаловались граждане на перевозчиков, вот теперь сами остались без транспорта.
Помню, были жалобы на таксистов, которые не платят налоги, если и за таксистов возьмутся, то ждите цену за перевозку в 700 тенге, вместо 300 тенге.
Если у вас накипело от вашей никчемной жизни, то жалуйтесь на полицию, которая не борется с коррупцией и медиков, которые плохо обслуживают больных, а также Акимат, который не ремонтирует дороги и не поливает деревья. Зачем пилить ветку, на котором сидите?
 
-1
  • sake bakeevich
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  • Галина63
  • Рома
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 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 18:37
Multiverse,
Ну точно не из-за барановируса.
Власть боится разноцветных революций. А чтоб их небыло, надо чем-то напугать, загнать в стоило как скот и держать в страхе за свою жизь, жизь родных и близких.
Вот вы боитесь вируса? Наверное да. А мне как то пофигу и мне не плевать на своих родных. Простые подсчеты вам откроют глаза на все.
Менее 1% умерших от общего числа. А умерли от болячек которые заменили барановирусом.
Ну как то так

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
-2
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  • Multiverse
  • sake bakeevich
 132131212 (Посетители) Сегодня, 17:26
Multiverse,
я конечно не из этих. но примерно отвечу, то что что и большинство приверженцев этой теории.
1)Власть решила загнать всех в карантин из за денег(малый и средний бизнес не сможет оплатить налоги и тем самым власть разбогатеет)
2)Вакцинация простого народа для их уничтожения, чтобы на планете земля осталась только элита(вместо людей которые работают в шахтах, заводах, и прочей черной работой будут заниматься сами элита)
3)Теория заговора китайцев с рептилойдавми и сионистами

:D
 
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 Multiverse (Посетители) Сегодня, 17:16
Так кто-нибудь из неверующих( ковид десидентов, сомневающихся в вирусе), может дать разумную гипотезу для чего всё-таки конкретно у нас в Казахстане вводятся всевозможные карантинные ограничения ?!
 
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Zinger (Посетители) Сегодня, 17:04
Цитата: Freeman81
Бесит то что санграч, который наверное даже мед.образования не имеет указывает что мне делать и как жить. Запрещает выходить на улицу, когда мне угодно, ездить на авто, ну


Да всегда будут те, кто захочет командовать. Что теперь smile

Ну а в общем, с коммерсами полностью согласен.


Имеете полное право соглашаться с тем, что вам нравится!
 
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 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 17:01
Цитата: Zinger
Лично я за последние три-четыре месяца ощутил глоток свободы! Люди поняли, что вопреки расхожему мнению не умрут без ресторанов с просрочкой, не умрут без отвратительной, рвущейся через месяц "брендовой" обуви, без грязного кинотеатра, без тошнотного клуба,не умрут без тонн косметики, третьего телефона с пятидесятью камерами (которые не снимают даже на уровне мыльницы 90-х годов) и прочего шлака.


Ну про телефоны вы эт конечно зря. Снимают они намного лучше щас.
На счет остального я прожил бы без всякого сожаления.
Бесит то что санграч, который наверное даже мед.образования не имеет указывает что мне делать и как жить. Запрещает выходить на улицу, когда мне угодно, ездить на авто, ну
и т.д. Непонятно мне глоток какой свободы вы хлебнули. Загнали всех в стоило и плевали они на вашу свободу.

Ну а в общем, с коммерсами полностью согласен. Пусть засунет наша власть свои приказы и ограничения. Ну сами понимаете куда

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 16:55
БЕСПРЕДЕЛ!Люди уехали на работу, ни у кого почти с собой нет денег на такси. Нужно было по-человечески доработать день автобусам, объявить что с завтрашнего утра не будем выезжать на линии. Людей с работы нормально привезти сегодня. У меня например денег с собой нет, я работаю в 26 мкр., а домой плестись до первого мкр., зонта нет с собой, головного убора нет. Мне 57 лет. Я не девочка такие расстояния преодолевать под палящими лучами. АУ, ПЕРЕВОЗЧИКИ, АКИМАТ!!! Не издевайтесь над людьми.
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 16:52
Развелось много "запрещателей", санитар, чсник, вот ещё один запрещатель всплыл.
Для введения запретов достаточно одной должности, а вас назначили на должности работать, а не запрещать. Зачем столько запрещателей содержит народ за свои налоги?
 
-5
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Zinger (Посетители) Сегодня, 16:44
Цитата: Pinochet
эти рабочие без трусов на завод будут ходить?


А Вы ходили это время разве без трусов (простите)?

обедать чем? профсоюзным маслом?
а ездить на чем на работу?


Я могу ошибаться, но не у одного из своих знакомых и уж тем более у меня не возникло никаких проблем с едой за это время. Продуктов стало заметно меньше, а ничего не изменилось.

Что же касается транспорта - для меня молодой здоровый мужчина едущий в автобусе... даже не знаю. Не хочется никого оскорблять и выражаться.

А ещё в конце письма я почему то подумал что без трусов даже как то удобнее. lol
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:40
Цитата: Zinger
Тогда, возможно, и начнётся развитие в стране производства (промышленного, ремесленного) и прочего, которое делает уровень жизни лучше в реальном исчислении.

эти рабочие без трусов на завод будут ходить? а обедать чем? профсоюзным маслом?
а ездить на чем на работу? или пёхом строевым шагом в робе с песней про белую армию и черного барона?
если кто не помнит, то кроме ПГМК и ПУСа здесь был еще ОРС, не менее значимый чем предыдущие два, который обеспечивал работяг.
 
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