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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:41

Просмотров: 1814

Акимат Актау намерен подать в суд на подрядчика за засохшие деревья

Аким Актау Галымжан Ниязов провел совещание по вопросу озеленения с подрядчиком, выигравшим тендер на проведение данных работ. Об этом сообщили в пресс-службе акима.

Фото из архива lada.kz
Победителем тендера по государственным закупкам в 2020 году стало общественное объединение «Фонд поддержки инвалидов «Атамекен». С компанией был заключен договор на сумму 840 миллионов тенге.

- Из-за высокой температуры летом деревья нуждаются в частом поливе. А от жителей поступают жалобы на несвоевременный полив и пренебрежение деревьями. Аким города Галымжан Ниязов провел совещание по этому вопросу с участием подрядчика. Глава городской администрации отметил, что озеленение и полив являются главными вопросами, - отметили в пресс-службе.

Городские трубопроводы, построенные в 2002 году, на сегодняшний день, по данным ведомства, изношены и не пригодны для использования. Ведутся работы по постепенной замене водопровода на пластиковый (200 километров).

- Эффективным методом полива через эти трубы являются: система капельного орошения и спринклерные системы. Компания, занимающаяся озеленением, приобрела также новые контейнеры для обеспечения регулярного полива зелени. Но у нас строятся новые микрорайоны, и летом давление воды из-за большого потребления снижается, поэтому жители верхних этажей многоквартирных домов жалуются на нехватку воды, - сообщили в пресс-службе акима города.

В 2019 году по поручению акима города было подсчитано количество всех деревьев в Актау. В настоящее время насчитывается 72 200 зеленых насаждений.

- В настоящее время количество жалоб на состояние зеленых насаждений со стороны населения растет. Аким города предупредил представителей компании об этом. Он отметил, что будут проверены все 72 200 деревьев в городе. И если компанией не будут выполнены договорные обязательства, акимат подаст в суд на фонд поддержки инвалидов «Атамекен», - сообщили в пресс-службе акима Актау.

Галымжан Ниязов поручил увеличить количество водовозов, осуществляющих полив. Представители компании пообещали вывести на линию 45 водовозов.

Напомним, акиму Актау объявили выговор за плачевное состояние зелёных насаждений.



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Комментарии ( 11 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 13:30
высекте сами себя стволами засушенных деревьев за эти годы... podzatylnik
 
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KNOC (Посетители) Сегодня, 13:14
«Пока рак на горе не свистнет» пока выговор не получил не шевелится
 
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  • arelav_74
  • Леська
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 12:43
Цитата: arelav_74
О! У нас "аким" есть?


Товарищи!.. Товарищи, он… нашёлся, он… заговорил! (с)
 
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smotritel (Посетители) Сегодня, 12:34
Обновить штат, все в теме
 
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  • arelav_74
  • Ingul
  • Маке Алехандэр
  • ЁмоЁ
  • Кинст
  • My_way
  • Леська
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 12:32
...ей Богу такое ощущение складывается,что у нас в городском акимате...сидят самые настоящие инвалиды на всю голову...Раз элементарно не могут решить простую задачу в обеспечении достойного и качественного полива зеленых насаждений...ПОЗОРИЩЕ..это руководство горакимата...В бытность Союза одно единственное подразделения ПГМК-ГОРОДСКОЙ ЦЕХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ один полностью справлялся и с поливом и озеленением города имея штат сотрудников и поливочную технику... даже успевали в жаркие летние дни поливать городские дороги создавая микроклимат в городе....а сейчас что ???? У нас областной центр стал как в пословице...У семи нянек...дитя без глазу...Сидят выбирают среди своих же... кто займется распилом денег из бюджета со своими карманными тендерами уже всем надоели....Деревья ждать не будут когда вы там у себя наконец-то разберетесь за полив...к тому времени деревья уже все молча вымрут...Варвары и вредители сидят в городском акимате... beat
 
-1
  • Алдияр
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smotritel (Посетители) Сегодня, 12:28
Что предупреждать? Скорее всего надо разрывать договор и давать новым участникам право на победу, а не зарезать на корню, передавая год за годом конкурс по озеленению одним и тем же кошелькам. Есть реальные желающие, у кого свои водовозы, свои питомники, свои специалисты по озеленению, а не ********. По воле Всевышнего природой обернется, то что не поливаете что есть.
 
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  • Ingul
 Geredot (Посетители) Сегодня, 12:00
27 мкр за этот го и за прошлый год не поливали
 
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  • ЁмоЁ
  • мунайши73
 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 11:42
О! У нас "аким" есть? applause Не может бдыть... foo

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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  • arelav_74
  • Кинст
  • Леська
 Кнопочка (Посетители) Сегодня, 11:31
Пусть акимат заодно и сам на себя в суд подаст!
 
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 олег (Посетители) Сегодня, 11:20
Каждый год одно и тоже происходит. Деньги бешеные выделены а результат такой же как в предыдущие годы. Вроде разыгрывали тендера на полив в марте- апреле чтобы полив начался во время . А тут как всегда он только начнется в августе когда всё высохнет и начнется летний листопад. Сухостой с прошлых лет стоит и их считают как живое дерево не спиливают.
 
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