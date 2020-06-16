Акимат Актау намерен подать в суд на подрядчика за засохшие деревья

Фото из архива lada.kz
Победителем тендера по государственным закупкам в 2020 году стало общественное объединение «Фонд поддержки инвалидов «Атамекен». С компанией был заключен договор на сумму 840 миллионов тенге.
- Из-за высокой температуры летом деревья нуждаются в частом поливе. А от жителей поступают жалобы на несвоевременный полив и пренебрежение деревьями. Аким города Галымжан Ниязов провел совещание по этому вопросу с участием подрядчика. Глава городской администрации отметил, что озеленение и полив являются главными вопросами, - отметили в пресс-службе.
Городские трубопроводы, построенные в 2002 году, на сегодняшний день, по данным ведомства, изношены и не пригодны для использования. Ведутся работы по постепенной замене водопровода на пластиковый (200 километров).
- Эффективным методом полива через эти трубы являются: система капельного орошения и спринклерные системы. Компания, занимающаяся озеленением, приобрела также новые контейнеры для обеспечения регулярного полива зелени. Но у нас строятся новые микрорайоны, и летом давление воды из-за большого потребления снижается, поэтому жители верхних этажей многоквартирных домов жалуются на нехватку воды, - сообщили в пресс-службе акима города.
В 2019 году по поручению акима города было подсчитано количество всех деревьев в Актау. В настоящее время насчитывается 72 200 зеленых насаждений.
- В настоящее время количество жалоб на состояние зеленых насаждений со стороны населения растет. Аким города предупредил представителей компании об этом. Он отметил, что будут проверены все 72 200 деревьев в городе. И если компанией не будут выполнены договорные обязательства, акимат подаст в суд на фонд поддержки инвалидов «Атамекен», - сообщили в пресс-службе акима Актау.
Галымжан Ниязов поручил увеличить количество водовозов, осуществляющих полив. Представители компании пообещали вывести на линию 45 водовозов.
Напомним, акиму Актау объявили выговор за плачевное состояние зелёных насаждений.
- Из-за высокой температуры летом деревья нуждаются в частом поливе. А от жителей поступают жалобы на несвоевременный полив и пренебрежение деревьями. Аким города Галымжан Ниязов провел совещание по этому вопросу с участием подрядчика. Глава городской администрации отметил, что озеленение и полив являются главными вопросами, - отметили в пресс-службе.
Городские трубопроводы, построенные в 2002 году, на сегодняшний день, по данным ведомства, изношены и не пригодны для использования. Ведутся работы по постепенной замене водопровода на пластиковый (200 километров).
- Эффективным методом полива через эти трубы являются: система капельного орошения и спринклерные системы. Компания, занимающаяся озеленением, приобрела также новые контейнеры для обеспечения регулярного полива зелени. Но у нас строятся новые микрорайоны, и летом давление воды из-за большого потребления снижается, поэтому жители верхних этажей многоквартирных домов жалуются на нехватку воды, - сообщили в пресс-службе акима города.
В 2019 году по поручению акима города было подсчитано количество всех деревьев в Актау. В настоящее время насчитывается 72 200 зеленых насаждений.
- В настоящее время количество жалоб на состояние зеленых насаждений со стороны населения растет. Аким города предупредил представителей компании об этом. Он отметил, что будут проверены все 72 200 деревьев в городе. И если компанией не будут выполнены договорные обязательства, акимат подаст в суд на фонд поддержки инвалидов «Атамекен», - сообщили в пресс-службе акима Актау.
Галымжан Ниязов поручил увеличить количество водовозов, осуществляющих полив. Представители компании пообещали вывести на линию 45 водовозов.
Напомним, акиму Актау объявили выговор за плачевное состояние зелёных насаждений.