Аким Актау: в этом году на озеленение города предусмотрено 890 миллионов тенге

Фото Рашида Исмагилова
Галымжан Ниязов доложил главе региона о том, как реализуются проекты по развитию города.
- На озеленение города предусмотрено 890 миллионов тенге. В этом году принято решение не сажать новые саженцы. А вместо этого ведется установка новых труб для полива по периметрам микрорайонов, парков, скверов и вдоль дороги в аэропорт, - сказал аким города.
По его словам, в этом году запланировано подключение новой системы полива зеленых насаждений.
Галымжан Ниязов также рассказал про благоустройство города.
- До конца года в шести микрорайонах Актау будут проводиться работы по благоустройству. А именно, во 2,6,7,12,26,27 микрорайонах реконструкция внутримикрорайонных дорог, пешеходных дорог, детских и спортивных площадок, - рассказал глава города.
На ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог из местного бюджета было выделен 91 миллион 400 тысяч тенге (отремонтировать планируется 19 800 кв.м, в 2019 году было предусмотрено шесть миллионов тенге на ремонт 1800 кв.м). По данным акима города, на сегодняшний день в 29, 28а, 11, 13, 14, 15 микрорайонах и Толкын-1 отремонтировано около 5000 квадратных метров дорог. Ведутся работы также в 9 микрорайоне.
- Что касается санитарной очистки города, каждый житель за год выносит в среднем 300 килограммов твердых бытовых отходов. В этой работе должно быть задействовано 737 специалистов, однако сегодня чистотой улиц занимаются 480 дворников. По городу имеются 2500 контейнеров для ТБО, - отметил Галымжан Ниязов.
Кроме того, по словам акима города, ведется покраска фасадов 22 многоквартирных жилых домов. Все работы завершатся в августе текущего года.
Серикбай Трумов поручил главе городской администрации усилить работы по санитарной очистке, своевременному поливу зеленых насаждений, качественно организовывать работу ответственных специалистов в этом направлении, придать особое внимание наружному виду зданий и обновить билборды, начиная от аэропорта до города.
Напомним, что акиму Актау объявили выговор за плачевное состояние зелёных насаждений.
- На озеленение города предусмотрено 890 миллионов тенге. В этом году принято решение не сажать новые саженцы. А вместо этого ведется установка новых труб для полива по периметрам микрорайонов, парков, скверов и вдоль дороги в аэропорт, - сказал аким города.
По его словам, в этом году запланировано подключение новой системы полива зеленых насаждений.
Галымжан Ниязов также рассказал про благоустройство города.
- До конца года в шести микрорайонах Актау будут проводиться работы по благоустройству. А именно, во 2,6,7,12,26,27 микрорайонах реконструкция внутримикрорайонных дорог, пешеходных дорог, детских и спортивных площадок, - рассказал глава города.
На ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог из местного бюджета было выделен 91 миллион 400 тысяч тенге (отремонтировать планируется 19 800 кв.м, в 2019 году было предусмотрено шесть миллионов тенге на ремонт 1800 кв.м). По данным акима города, на сегодняшний день в 29, 28а, 11, 13, 14, 15 микрорайонах и Толкын-1 отремонтировано около 5000 квадратных метров дорог. Ведутся работы также в 9 микрорайоне.
- Что касается санитарной очистки города, каждый житель за год выносит в среднем 300 килограммов твердых бытовых отходов. В этой работе должно быть задействовано 737 специалистов, однако сегодня чистотой улиц занимаются 480 дворников. По городу имеются 2500 контейнеров для ТБО, - отметил Галымжан Ниязов.
Кроме того, по словам акима города, ведется покраска фасадов 22 многоквартирных жилых домов. Все работы завершатся в августе текущего года.
Серикбай Трумов поручил главе городской администрации усилить работы по санитарной очистке, своевременному поливу зеленых насаждений, качественно организовывать работу ответственных специалистов в этом направлении, придать особое внимание наружному виду зданий и обновить билборды, начиная от аэропорта до города.
Напомним, что акиму Актау объявили выговор за плачевное состояние зелёных насаждений.