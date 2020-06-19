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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:17

Просмотров: 1237

Аким Актау: в этом году на озеленение города предусмотрено 890 миллионов тенге

Сегодня, 19 июня, под председательством акима области Серикбая Трумова состоялось собрание по вопросам озеленения и благоустройства Актау. Аким города Галымжан Ниязов отчитался о проделанной работе. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Фото Рашида Исмагилова
Галымжан Ниязов доложил главе региона о том, как реализуются проекты по развитию города.

- На озеленение города предусмотрено 890 миллионов тенге. В этом году принято решение не сажать новые саженцы. А вместо этого ведется установка новых труб для полива по периметрам микрорайонов, парков, скверов и вдоль дороги в аэропорт, - сказал аким города.

По его словам, в этом году запланировано подключение новой системы полива зеленых насаждений.

Галымжан Ниязов также рассказал про благоустройство города.

- До конца года в шести микрорайонах Актау будут проводиться работы по благоустройству. А именно, во 2,6,7,12,26,27 микрорайонах реконструкция внутримикрорайонных дорог, пешеходных дорог, детских и спортивных площадок, - рассказал глава города.

На ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог из местного бюджета было выделен 91 миллион 400 тысяч тенге (отремонтировать планируется 19 800 кв.м, в 2019 году было предусмотрено шесть миллионов тенге на ремонт 1800 кв.м). По данным акима города, на сегодняшний день в 29, 28а, 11, 13, 14, 15 микрорайонах и Толкын-1 отремонтировано около 5000 квадратных метров дорог. Ведутся работы также в 9 микрорайоне.

- Что касается санитарной очистки города, каждый житель за год выносит в среднем 300 килограммов твердых бытовых отходов. В этой работе должно быть задействовано 737 специалистов, однако сегодня чистотой улиц занимаются 480 дворников. По городу имеются 2500 контейнеров для ТБО, - отметил Галымжан Ниязов.

Кроме того, по словам акима города, ведется покраска фасадов 22 многоквартирных жилых домов. Все работы завершатся в августе текущего года.

Серикбай Трумов поручил главе городской администрации усилить работы по санитарной очистке, своевременному поливу зеленых насаждений, качественно организовывать работу ответственных специалистов в этом направлении, придать особое внимание наружному виду зданий и обновить билборды, начиная от аэропорта до города.

Напомним, что акиму Актау объявили выговор за плачевное состояние зелёных насаждений.



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Комментарии ( 13 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 17:23
Почему Ниязов не отчитался об уродующих облик города синих тазиках? Я не агроном ,но даже на мой взгляд, ёмкость стоящая на полу и 25я пластиковая труба с кучей отверстий не даст возможности равномерно и качественно полить зелёные насаждения и вся это трехомудия ничто иное как деньги на ветер!
 
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  • tolk
  • Ну Ну
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:08
На покраску фасадов домов в Актау выделено 470 миллионов тенге.
Кроме того, по словам акима города, ведется покраска фасадов 22 многоквартирных жилых домов. Все работы завершатся в августе текущего года. Интересная петрушка. 470000000÷22=21363636 тенге. Вот это да))))))
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:06
Эх Сталина нехватки. Сталин Вам нужен. Новые кладбища бы открывались каждый год.
 
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dundya (Посетители) Сегодня, 16:50
"По его словам, в этом году запланировано подключение новой системы полива зеленых насаждений" и это только по его словам!
 
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  • tolk
 leo529 (Посетители) Сегодня, 16:26
Такие заголовки каждый раз - как красная тряпка для быка, дразнят народ :)

В этом году принято решение не сажать новые саженцы. А вместо этого ведется установка новых труб для полива по периметрам микрорайонов
Ну наконец-то более-менее разумное решение, дошло, что нет смысла сажать новое, если нет полива. Тут бы старое сохранить..
 
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None None (Посетители) Сегодня, 16:25
Цитата: non_alcoholic
Пусть Серикбай Трумов выговор сделает Акиму города

Как он сам себе выговор сделает то? Только если что то весомое в карман :)
 
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  • dundya
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 mer (Посетители) Сегодня, 16:24
Посеяли,что выросло засушили,суть не в этом,главное деньги попилены между всеми заинтересованными лицами. Таковы реалии.
 
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  • Freeman81
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 замакима (Посетители) Сегодня, 16:05
Мне кажется в 1 мкр внутри мкр ни разу не полили ни одного дерева
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 16:05
Пусть Серикбай Трумов выговор сделает Акиму города за раздолбанные дороги возле поликлиник городских, может и там что нибудь зашевелится

И что то от акима города не прозвучало - я больше не буду, клянусь честно выполнять свою работу , бес попутал, и т.д и т.п.

Или уже договорились....
 
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  • arelav_74
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 Юрий Спассков (Посетители) Сегодня, 15:55
чуть не опоздали. это надо было начинать пару месяцев назад
 
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