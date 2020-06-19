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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:47

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Осуждённый экс-главнокомандующий Военно-морскими силами Жандарбек Жанзаков объявил голодовку

После оглашения приговора 18 мая экс-главнокомандующий военно-морскими силами (ВМС) РК Жандарбек Жанзаков объявил сухую голодовку в знак протеста решения суда. Об этом сообщают сторонники адмирала в социальных сетях.

Фото из доступных источников
В социальных сетях запущена акция в поддержку адмирала Жандарбека Жанзакова. В сети Instagram появился аккаунт «Поддержим адмирала».

Осуждённый экс-главнокомандующий Военно-морскими силами Жандарбек Жанзаков объявил голодовку


На страницах аккаунта сообщается, что в знак несогласия с решением суда вице-адмирал запаса Жандарбек Жанзаков объявил сухую голодовку – он отказывается от еды и воды.

- Жандарбек Садуевич считает, что это единственный способ выразить своё несогласие с решением, - отмечается на странице Instagram.

По данным группы «Поддержим адмирала», адвокат добивается также проведения адмиралу теста на коронавирус, так как у экс-главнокомандующего Жандарбека Жанзакова второй день сухой кашель.

- Жанзаков находится в зоне риска, так как имеются факторы: бронхиальная астма, повышенный̆уровень сахара в крови, возраст. Мы в большом страхе за состояние его здоровья, - сообщается в социальной сети Instagram.

Напомним, что бывшего вице-адмирала Жандарбека Жанзакова обвинили в нарушении закона «О госзакупках» в 2015-2016 годах. Судебные тяжбы длились шесть месяцев, а следственный процесс затянулся до девяти месяцев.

Моряки из Актау поддержали осужденного главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана.



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