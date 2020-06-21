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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:18

Просмотров: 1581

Власти Актау до сих пор не могут демонтировать остатки пирса

Отдыхающие на побережье местные жители жалуются на безобразный облик, который создают остатки пирса.

Фото автора
Установленные плиты трескаются и проваливаются под ногами.

Власти Актау до сих пор не могут демонтировать остатки пирса


Местные рыбаки преодолевают оставшиеся сваи с торчащими штырями и ловят рыбу.

Власти Актау до сих пор не могут демонтировать остатки пирса


- Неужели властям по барабану на эту ситуацию. Конечно, ведь они же не отдыхают на побережье 1 микрорайона, как обычные люди, а ездят по базам отдыха. Какой раньше был прекрасный пирс, а сейчас лишь одни «огрызки», - пожаловался местный житель Григорий.


Власти Актау до сих пор не могут демонтировать остатки пирса


Lada.kz ожидает официальный комментарий от городского акимата.

Власти Актау до сих пор не могут демонтировать остатки пирса


В августе 2015 года в рубрику «Народные новости» читатель прислал фотографии пирса, на которых дети бегают по нему, рискуя жизнью и здоровьем.

Позже в отделе ЖКХ заявили, что денег в бюджете на ремонт пирса нет.

Через месяц все-таки власти пообещали демонтировать пирс до начала купального сезона.

В конце мая начался демонтаж. На работы планировалось затратить один миллион тенге. Средства выделили из бюджета, предусмотренного на санитарную очистку Актау. Демонтаж ожидали закончить к концу июня и в планах - строительство нового пирса.

В конце концов погодные условия стали причиной приостановки работ по демонтажу пирса. Но после работы, видимо, так и не возобновили.



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Комментарии ( 3 )

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alesha (Посетители) Сегодня, 20:18
На установленых плитах арматуры нет. Чему удивлятся ?
 
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GuF (Посетители) Сегодня, 19:22
Multiverse,
они сейчас бабки с озеленения пилят ,не когда им такой мелочью заниматься, зимой доберутся перед НГ, перед распилом на гирлянды
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • GuF
  • alixah
  • тишка
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 18:49
Им по барабану, так как не надо переживать, их жители выбирать не будут на выборах.
 
 

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