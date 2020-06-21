Власти Актау до сих пор не могут демонтировать остатки пирса

- Неужели властям по барабану на эту ситуацию. Конечно, ведь они же не отдыхают на побережье 1 микрорайона, как обычные люди, а ездят по базам отдыха. Какой раньше был прекрасный пирс, а сейчас лишь одни «огрызки», - пожаловался местный житель Григорий.

Установленные плиты трескаются и проваливаются под ногами.Местные рыбаки преодолевают оставшиеся сваи с торчащими штырями и ловят рыбу.Lada.kz ожидает официальный комментарий от городского акимата.В августе 2015 года в рубрику «Народные новости» читатель прислал фотографии пирса, на которых дети бегают по нему, рискуя жизнью и здоровьем.Позже в отделе ЖКХ заявили , что денег в бюджете на ремонт пирса нет.Через месяц все-таки власти пообещали демонтировать пирс до начала купального сезона.В конце мая начался демонтаж. На работы планировалось затратить один миллион тенге. Средства выделили из бюджета, предусмотренного на санитарную очистку Актау. Демонтаж ожидали закончить к концу июня и в планах - строительство нового пирса.В конце концов погодные условия стали причиной приостановки работ по демонтажу пирса. Но после работы, видимо, так и не возобновили.