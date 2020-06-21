Власти Актау до сих пор не могут демонтировать остатки пирса

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Установленные плиты трескаются и проваливаются под ногами.
Местные рыбаки преодолевают оставшиеся сваи с торчащими штырями и ловят рыбу.
Lada.kz ожидает официальный комментарий от городского акимата.
В августе 2015 года в рубрику «Народные новости» читатель прислал фотографии пирса, на которых дети бегают по нему, рискуя жизнью и здоровьем.
Позже в отделе ЖКХ заявили, что денег в бюджете на ремонт пирса нет.
Через месяц все-таки власти пообещали демонтировать пирс до начала купального сезона.
В конце мая начался демонтаж. На работы планировалось затратить один миллион тенге. Средства выделили из бюджета, предусмотренного на санитарную очистку Актау. Демонтаж ожидали закончить к концу июня и в планах - строительство нового пирса.
В конце концов погодные условия стали причиной приостановки работ по демонтажу пирса. Но после работы, видимо, так и не возобновили.
Местные рыбаки преодолевают оставшиеся сваи с торчащими штырями и ловят рыбу.
- Неужели властям по барабану на эту ситуацию. Конечно, ведь они же не отдыхают на побережье 1 микрорайона, как обычные люди, а ездят по базам отдыха. Какой раньше был прекрасный пирс, а сейчас лишь одни «огрызки», - пожаловался местный житель Григорий.
Lada.kz ожидает официальный комментарий от городского акимата.
В августе 2015 года в рубрику «Народные новости» читатель прислал фотографии пирса, на которых дети бегают по нему, рискуя жизнью и здоровьем.
Позже в отделе ЖКХ заявили, что денег в бюджете на ремонт пирса нет.
Через месяц все-таки власти пообещали демонтировать пирс до начала купального сезона.
В конце мая начался демонтаж. На работы планировалось затратить один миллион тенге. Средства выделили из бюджета, предусмотренного на санитарную очистку Актау. Демонтаж ожидали закончить к концу июня и в планах - строительство нового пирса.
В конце концов погодные условия стали причиной приостановки работ по демонтажу пирса. Но после работы, видимо, так и не возобновили.