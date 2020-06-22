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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:11

Просмотров: 782

Семейные мероприятия в ресторанах Мангистау запрещены

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области все еще нестабильна. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В ЦОК региона отметили, что за одну неделю в области зарегистрировано более 40 случаев заражения COVID-19.

- Семейные мероприятия в ресторанах запрещены. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области все ещё нестабильна. По этой причине большие собрания и другие мероприятия не разрешены в ресторанах. Этот вопрос будет рассмотрен оперативным штабом в конце июля, - сообщили в ЦОК области.

Напомним, что за прошедшие сутки в стране выявлено 507 новых случаев Covid-19. В Мангистауской области — 15 инфицированных и 35 бессимптомных носителей COVID-19.

В Мангистауской области зарегистрирован ещё один летальный случай от коронавируса. В Жанаозене умерла женщина 1952 года рождения.



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Комментарии ( 1 )

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  • Pontilimo1980
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 19:52
Зато по микрорайонам Юрты ставят и проводят мероприятия,в 3-А мкр и даже в 1 мкр вдоль дороги дом,под носом у участкового.И ниче так что толпа людей в одной Юрте. stena
 
 

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