Семейные мероприятия в ресторанах Мангистау запрещены

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В ЦОК региона отметили, что за одну неделю в области зарегистрировано более 40 случаев заражения COVID-19.
- Семейные мероприятия в ресторанах запрещены. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области все ещё нестабильна. По этой причине большие собрания и другие мероприятия не разрешены в ресторанах. Этот вопрос будет рассмотрен оперативным штабом в конце июля, - сообщили в ЦОК области.
Напомним, что за прошедшие сутки в стране выявлено 507 новых случаев Covid-19. В Мангистауской области — 15 инфицированных и 35 бессимптомных носителей COVID-19.
В Мангистауской области зарегистрирован ещё один летальный случай от коронавируса. В Жанаозене умерла женщина 1952 года рождения.
- Семейные мероприятия в ресторанах запрещены. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области все ещё нестабильна. По этой причине большие собрания и другие мероприятия не разрешены в ресторанах. Этот вопрос будет рассмотрен оперативным штабом в конце июля, - сообщили в ЦОК области.
Напомним, что за прошедшие сутки в стране выявлено 507 новых случаев Covid-19. В Мангистауской области — 15 инфицированных и 35 бессимптомных носителей COVID-19.
В Мангистауской области зарегистрирован ещё один летальный случай от коронавируса. В Жанаозене умерла женщина 1952 года рождения.