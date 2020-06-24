Жамал Жаманбаева: Ситуация с пневмонией в Мангистау стала критической

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В Мангистауской области наблюдается высокий рост заболеваемости пневмонией. В провизорных центрах региона находится 450 больных с этим заболеванием. У всех пациентов отрицательные результаты анализов на CОViD-19. Из всего количества больных 25 человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.



- Ситуация очень критическая, но ее еще можно назвать управляемой. Мы успеваем открывать новые стационары, формировать врачебные бригады, чтобы остановить процесс заболеваемости, но ситуация реально стала опасной, - отметила Жамал Жаманбаева.



Руководитель управления здравоохранения области подчеркнула, что если не соблюдать меры профилактики, по оценкам ученых и их математической модели, к концу августа ожидается увеличение роста заболеваемости в десять раз.



- Коронавирус определяется по результатам анализа не во всех случаях. Мы не можем сказать, почему конкретно это происходит. Возможно, произошла мутация вируса и он теперь не определяется имеющимися в настоящее время тестами. Возможно, есть другие объяснения вспышке пневмонии. Но если не соблюдать ограничительные меры, ситуация может стать в разы хуже. Карантин должен быть в голове у человека - он должен сам понять, что это нужно ему и его родным. Должна соблюдаться санитарная дистанция, не надо посещать места массового скопления людей, нужно ограничить походы в гости, мыть руки, правильно питаться и носить средства защиты, - пояснила Жамал Жаманбаева.



Для госпитализации больных пневмонией на базе блока в Мангистауской областной больнице был открыт провизорный стационар. Этот блок составляет одну треть всего здания медицинского учреждения.



- У нас возникла нехватка коек в Актау, в Жанаозене и селе Бейнеу. Особенно остро нехватка коек наблюдается в областном центре, поэтому на базе больницы был открыт провизорный стационар. Там будут расположены больные пневмонией. Этот стационар не инфекционный, - отметила главный врач области.



По ее словам, в связи с ростом заболеваемости были ограничены все плановые поступления в больницы области. И на сегодняшний день медучреждения региона принимают только экстренных пациентов.



- Областная больница работает только по экстренным случаям. Сейчас произведена максимальная выписка пациентов. Все, кто может долечиться дома, были выписаны под амбулаторное наблюдение. Пришлось, конечно, немного потесниться, некоторые отделения объединить, а некоторые частично закрыть. Врачей не хватает, они устали, конечно, но работают. Ожидается врачебный десант из 20 врачей и медсестер из Актюбинской области. Этому мы были бы очень рады, - подытожила Жамал Жаманбаева.



Главный врач области дала советы тем, кто чувствует недомогания.



- Сейчас во всех поликлиниках нашей области введены колл-центры. Если вы себя плохо чувствуете, надо позвонить в поликлинику своему участковому врачу. Не нужно перегружать «скорую», потому что она итак не успевает сейчас. Можно позвонить участковому врачу по видеосвязи и показать себя, в каком вы находитесь состоянии, чтобы он оценил ситуацию. Если заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, человек может оставаться дома с соблюдением всех карантинных мер. Чтобы оградить своих близких, нужна отдельная комната и желательно отдельный санузел, нужно быть в маске и менять ее каждые два часа, мыть руки. В тяжелых ситуациях, если участковый врач посчитает, что нужна госпитализация, потому что у человека уже одышка, температура держится несколько дней и все симптомы интоксикации, тогда человек госпитализируется - сначала в провизорный стационар до определения вируса, и если вирус определяется, то переводится в инфекционный стационар на дальнейшее лечение, - сказала Жамал Жаманбаева.