«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 24 Июня
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 401.26 KZT
  • €1 = 452.86 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:02

Просмотров: 441

Жамал Жаманбаева: Ситуация с пневмонией в Мангистау стала критической

Ситуацию с высоким ростом заболеваемости пневмонией в Мангистауской области назвали опасной и критической. В данный момент она находится под контролем медиков, но к концу августа, по прогнозам ученых, может резко ухудшиться. Об этом рассказала Жамал Жаманбаева, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта medweb.ru
В Мангистауской области наблюдается высокий рост заболеваемости пневмонией. В провизорных центрах региона находится 450 больных с этим заболеванием. У всех пациентов отрицательные результаты анализов на CОViD-19. Из всего количества больных 25 человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Ситуация очень критическая, но ее еще можно назвать управляемой. Мы успеваем открывать новые стационары, формировать врачебные бригады, чтобы остановить процесс заболеваемости, но ситуация реально стала опасной, - отметила Жамал Жаманбаева.

Руководитель управления здравоохранения области подчеркнула, что если не соблюдать меры профилактики, по оценкам ученых и их математической модели, к концу августа ожидается увеличение роста заболеваемости в десять раз.

- Коронавирус определяется по результатам анализа не во всех случаях. Мы не можем сказать, почему конкретно это происходит. Возможно, произошла мутация вируса и он теперь не определяется имеющимися в настоящее время тестами. Возможно, есть другие объяснения вспышке пневмонии. Но если не соблюдать ограничительные меры, ситуация может стать в разы хуже. Карантин должен быть в голове у человека - он должен сам понять, что это нужно ему и его родным. Должна соблюдаться санитарная дистанция, не надо посещать места массового скопления людей, нужно ограничить походы в гости, мыть руки, правильно питаться и носить средства защиты, - пояснила Жамал Жаманбаева.

Для госпитализации больных пневмонией на базе блока в Мангистауской областной больнице был открыт провизорный стационар. Этот блок составляет одну треть всего здания медицинского учреждения.

- У нас возникла нехватка коек в Актау, в Жанаозене и селе Бейнеу. Особенно остро нехватка коек наблюдается в областном центре, поэтому на базе больницы был открыт провизорный стационар. Там будут расположены больные пневмонией. Этот стационар не инфекционный, - отметила главный врач области.

По ее словам, в связи с ростом заболеваемости были ограничены все плановые поступления в больницы области. И на сегодняшний день медучреждения региона принимают только экстренных пациентов.

- Областная больница работает только по экстренным случаям. Сейчас произведена максимальная выписка пациентов. Все, кто может долечиться дома, были выписаны под амбулаторное наблюдение. Пришлось, конечно, немного потесниться, некоторые отделения объединить, а некоторые частично закрыть. Врачей не хватает, они устали, конечно, но работают. Ожидается врачебный десант из 20 врачей и медсестер из Актюбинской области. Этому мы были бы очень рады, - подытожила Жамал Жаманбаева.

Главный врач области дала советы тем, кто чувствует недомогания.

- Сейчас во всех поликлиниках нашей области введены колл-центры. Если вы себя плохо чувствуете, надо позвонить в поликлинику своему участковому врачу. Не нужно перегружать «скорую», потому что она итак не успевает сейчас. Можно позвонить участковому врачу по видеосвязи и показать себя, в каком вы находитесь состоянии, чтобы он оценил ситуацию. Если заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, человек может оставаться дома с соблюдением всех карантинных мер. Чтобы оградить своих близких, нужна отдельная комната и желательно отдельный санузел, нужно быть в маске и менять ее каждые два часа, мыть руки. В тяжелых ситуациях, если участковый врач посчитает, что нужна госпитализация, потому что у человека уже одышка, температура держится несколько дней и все симптомы интоксикации, тогда человек госпитализируется - сначала в провизорный стационар до определения вируса, и если вирус определяется, то переводится в инфекционный стационар на дальнейшее лечение, - сказала Жамал Жаманбаева.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 14:11
"сначала в провизорный стационар до определения вируса, и если вирус определяется, то переводится в инфекционный стационар" - так он же там всех заразит если у него вирус определится! hypnosis
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика