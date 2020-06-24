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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:16

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В Актау посчитали нецелесообразным предоставление здания онкоцентра под провизорный госпиталь

Идею депутата областного маслихата Аббата Урисбаева об использовании здания онкологического центра в Актау в качестве одного из провизорных госпиталей назвали нецелесообразной. Таким мнением поделился Нурлан Джариев, директор Мангистауского областного онкологического диспансера.

Фото предоставлено Нурланом Джариевым
Свое мнение по поводу выделения здания нового онкологического центра, расположенного в 1 микрорайоне, под провизорный госпиталь озвучил Нурлан Джариев, директор областного диспансера.

- Сегодня вся медицинская общественность Мангистауской области, как и во всем мире, объединена вокруг ситуации с Covid-19. В регионе делается все возможное для лечения людей с коронавирусом: приобретается необходимое дополнительное оборудование, открываются провизорные центры на базе имеющихся объектов регионального здравоохранения. Их, на мой взгляд, достаточно. В связи с этим идею депутата областного маслихата Аббата Урисбаева об использовании здания онкологического центра в Актау (а работы в нем еще не завершены) в качестве одного из провизорных центров считаю нецелесообразной, - сказал Нурлан Джариев.

По его словам, на данный момент здание не принято к эксплуатации по причине продолжающихся строительно-монтажных работ (введение в действие вентиляции и других коммуникаций).

- Здание не принято на баланс акимата области. При принятии такого рода объектов участвуют сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, санитарно-эпидемиологические, инженерные и множество других организаций, в том числе организация по радиологической безопасности, так как безопасность больных является нашей приоритетной задачей. Учитывая вышеописанное, каким образом Аббат Урисбаев может гарантировать безопасность пациентам и медицинским работникам в незавершенном здании? Уважаемый депутат областного маслихата должен ознакомиться, по крайней мере, с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан в области строительства и эксплуатации зданий, прежде чем делать подобные громкие заявления. При этом стоило бы учесть, что мощность здания по проекту составляет всего 100 коек, - пояснил Нурлан Джариев.

Он отметил, что в случае полной готовности к эксплуатации нового онкологического центра руководство диспансера приняло бы решение о переезде в новое здание, чтобы ограничить контакт онкологических больных с зараженными КВИ.

- Мы понимаем, что Covid-19 – очень серьезная проблема, но не стоит сбрасывать со счетов проблему онкологии. Диспансеру на протяжении нескольких десятков лет приходится работать в стесненных условиях. Оказание помощи онкологическим больным – это процесс, который прерывать нельзя, и мы обязаны создавать им все условия. В области насчитывается более 4 000 онкологических больных, ежегодно регистрируется порядка 850-900 новых случаев. Только в химиотерапевтическом отделении ежегодно оказывается более 3700 пациентов, и динамика растет. Наши пациенты годами ждут открытия нового центра, и они имеют право на получение диагностики и лечения в современных условиях, в больнице, где ранее не пребывали больные КВИ. Иное отношение к жителям области, живущим с онкологией, было бы несправедливым. Благодаря огромным усилиям руководства области новый онкологический центр находится на стадии завершения, в том числе поставка оборудования не остановлена. Например, уже доставлено дорогостоящее радиотерапевтическое оборудование – линейный ускоритель, и ожидаются монтажные работы. Руководство области компетентно рассмотреть другие возможности для размещения больных провизорных центров, - подытожил Нурлан Джариев.

Напомним, ранее депутат маслихата Мангистау предложил разместить провизорный госпиталь в новом здании онкологического центра.



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