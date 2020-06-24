В Актау посчитали нецелесообразным предоставление здания онкоцентра под провизорный госпиталь

Фото предоставлено Нурланом Джариевым
Свое мнение по поводу выделения здания нового онкологического центра, расположенного в 1 микрорайоне, под провизорный госпиталь озвучил Нурлан Джариев, директор областного диспансера.
- Сегодня вся медицинская общественность Мангистауской области, как и во всем мире, объединена вокруг ситуации с Covid-19. В регионе делается все возможное для лечения людей с коронавирусом: приобретается необходимое дополнительное оборудование, открываются провизорные центры на базе имеющихся объектов регионального здравоохранения. Их, на мой взгляд, достаточно. В связи с этим идею депутата областного маслихата Аббата Урисбаева об использовании здания онкологического центра в Актау (а работы в нем еще не завершены) в качестве одного из провизорных центров считаю нецелесообразной, - сказал Нурлан Джариев.
По его словам, на данный момент здание не принято к эксплуатации по причине продолжающихся строительно-монтажных работ (введение в действие вентиляции и других коммуникаций).
- Здание не принято на баланс акимата области. При принятии такого рода объектов участвуют сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, санитарно-эпидемиологические, инженерные и множество других организаций, в том числе организация по радиологической безопасности, так как безопасность больных является нашей приоритетной задачей. Учитывая вышеописанное, каким образом Аббат Урисбаев может гарантировать безопасность пациентам и медицинским работникам в незавершенном здании? Уважаемый депутат областного маслихата должен ознакомиться, по крайней мере, с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан в области строительства и эксплуатации зданий, прежде чем делать подобные громкие заявления. При этом стоило бы учесть, что мощность здания по проекту составляет всего 100 коек, - пояснил Нурлан Джариев.
Он отметил, что в случае полной готовности к эксплуатации нового онкологического центра руководство диспансера приняло бы решение о переезде в новое здание, чтобы ограничить контакт онкологических больных с зараженными КВИ.
- Мы понимаем, что Covid-19 – очень серьезная проблема, но не стоит сбрасывать со счетов проблему онкологии. Диспансеру на протяжении нескольких десятков лет приходится работать в стесненных условиях. Оказание помощи онкологическим больным – это процесс, который прерывать нельзя, и мы обязаны создавать им все условия. В области насчитывается более 4 000 онкологических больных, ежегодно регистрируется порядка 850-900 новых случаев. Только в химиотерапевтическом отделении ежегодно оказывается более 3700 пациентов, и динамика растет. Наши пациенты годами ждут открытия нового центра, и они имеют право на получение диагностики и лечения в современных условиях, в больнице, где ранее не пребывали больные КВИ. Иное отношение к жителям области, живущим с онкологией, было бы несправедливым. Благодаря огромным усилиям руководства области новый онкологический центр находится на стадии завершения, в том числе поставка оборудования не остановлена. Например, уже доставлено дорогостоящее радиотерапевтическое оборудование – линейный ускоритель, и ожидаются монтажные работы. Руководство области компетентно рассмотреть другие возможности для размещения больных провизорных центров, - подытожил Нурлан Джариев.
Напомним, ранее депутат маслихата Мангистау предложил разместить провизорный госпиталь в новом здании онкологического центра.
- Сегодня вся медицинская общественность Мангистауской области, как и во всем мире, объединена вокруг ситуации с Covid-19. В регионе делается все возможное для лечения людей с коронавирусом: приобретается необходимое дополнительное оборудование, открываются провизорные центры на базе имеющихся объектов регионального здравоохранения. Их, на мой взгляд, достаточно. В связи с этим идею депутата областного маслихата Аббата Урисбаева об использовании здания онкологического центра в Актау (а работы в нем еще не завершены) в качестве одного из провизорных центров считаю нецелесообразной, - сказал Нурлан Джариев.
По его словам, на данный момент здание не принято к эксплуатации по причине продолжающихся строительно-монтажных работ (введение в действие вентиляции и других коммуникаций).
- Здание не принято на баланс акимата области. При принятии такого рода объектов участвуют сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, санитарно-эпидемиологические, инженерные и множество других организаций, в том числе организация по радиологической безопасности, так как безопасность больных является нашей приоритетной задачей. Учитывая вышеописанное, каким образом Аббат Урисбаев может гарантировать безопасность пациентам и медицинским работникам в незавершенном здании? Уважаемый депутат областного маслихата должен ознакомиться, по крайней мере, с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан в области строительства и эксплуатации зданий, прежде чем делать подобные громкие заявления. При этом стоило бы учесть, что мощность здания по проекту составляет всего 100 коек, - пояснил Нурлан Джариев.
Он отметил, что в случае полной готовности к эксплуатации нового онкологического центра руководство диспансера приняло бы решение о переезде в новое здание, чтобы ограничить контакт онкологических больных с зараженными КВИ.
- Мы понимаем, что Covid-19 – очень серьезная проблема, но не стоит сбрасывать со счетов проблему онкологии. Диспансеру на протяжении нескольких десятков лет приходится работать в стесненных условиях. Оказание помощи онкологическим больным – это процесс, который прерывать нельзя, и мы обязаны создавать им все условия. В области насчитывается более 4 000 онкологических больных, ежегодно регистрируется порядка 850-900 новых случаев. Только в химиотерапевтическом отделении ежегодно оказывается более 3700 пациентов, и динамика растет. Наши пациенты годами ждут открытия нового центра, и они имеют право на получение диагностики и лечения в современных условиях, в больнице, где ранее не пребывали больные КВИ. Иное отношение к жителям области, живущим с онкологией, было бы несправедливым. Благодаря огромным усилиям руководства области новый онкологический центр находится на стадии завершения, в том числе поставка оборудования не остановлена. Например, уже доставлено дорогостоящее радиотерапевтическое оборудование – линейный ускоритель, и ожидаются монтажные работы. Руководство области компетентно рассмотреть другие возможности для размещения больных провизорных центров, - подытожил Нурлан Джариев.
Напомним, ранее депутат маслихата Мангистау предложил разместить провизорный госпиталь в новом здании онкологического центра.
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