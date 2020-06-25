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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:26

Просмотров: 1368

Сакен Дилдахмет: Гуляющий в Акшукуре лев по виду домашний и людей не боится

Львёнку год - полтора. По виду он домашний, людей не боится. Об этом рассказал Сакен Дилдахмет, пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира.

Фото очевидцев
По словам пресс-секретаря комитета лесного хозяйства и животного мира Сакена Дилдахмета на данный момент лев находится под наблюдением специалистов в местности «Кошкар Ата».

Примерный возраст льва - 1-1,5 года. Он является одним из видов африканских львов. По виду домашний, людей не боится.

- Лев занесён в список конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). После установления личности хозяина и проверки документов будет определена судьба льва, - отметил Сакен Дилдахмет.


Как сообщили артисты московского цирка, который из-за карантина застрял в Актау, Феруз и Мария Юсуповы, животное им не принадлежит.

По словам Феруза Юсупова, хозяин животного уже нашёлся.

- Как так получилось. Все в шоке. Конечно, мы сразу испугались, чтобы все шишки не полетели на нас, - отметила Мария Юсупова.





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Комментарии ( 4 )

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  • bekenova
  • rastolkuy
  • Галина63
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 13:03
Только свыкся с мыслью, что во впадине Карын-Жарык поселился леопард, как в Акшукуре нашли льва. Не удивлюсь, если на Солдатском пляже сфотографируют акулу).
"Домашний лев" - интересное словосочетание, однако.

Возможно, это и не лев вовсе, а алабай, переболевший коронавирусом? Мутировал за время карантина...
 
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  • rastolkuy
 Aльберт (Посетители) Сегодня, 12:46
Цитата: mer
Люди вы что вообще не понимаете, какую опасность представляет это животное?


Большую опасность для льва представляют люди...
 
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  • rastolkuy
 mer (Посетители) Сегодня, 12:44
Люди вы что вообще не понимаете, какую опасность представляет это животное? Он должен находится только в специальном вальере, но ни как не дома в частном подворье. Куда смотрят власти?
 
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  • rastolkuy
 Guz (Посетители) Сегодня, 12:31
Львёнка надо в зоопарк определить,Астана или Алматы. Тут он может погибнуть.
 
 

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