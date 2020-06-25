Сакен Дилдахмет: Гуляющий в Акшукуре лев по виду домашний и людей не боится

- Лев занесён в список конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). После установления личности хозяина и проверки документов будет определена судьба льва, - отметил Сакен Дилдахмет.

- Как так получилось. Все в шоке. Конечно, мы сразу испугались, чтобы все шишки не полетели на нас, - отметила Мария Юсупова.

По словам пресс-секретаря комитета лесного хозяйства и животного мира Сакена Дилдахмета на данный момент лев находится под наблюдением специалистов в местности «Кошкар Ата».Примерный возраст льва - 1-1,5 года. Он является одним из видов африканских львов. По виду домашний, людей не боится.Как сообщили артисты московского цирка, который из-за карантина застрял в Актау, Феруз и Мария Юсуповы, животное им не принадлежит.По словам Феруза Юсупова, хозяин животного уже нашёлся.