В Жанаозене резко возросло число больных пневмонией

- Все эти пациенты в настоящее время проходят лечение. Из-за нехватки мест больных пневмонией размещают в терапевтическом, кардиологическом и неврологическом отделениях городской многопрофильной больницы, - отметил Максат Ибагаров.

С 15 июня по сегодняшний день, по словам акима Жанаозена Максата Ибагарова, выросло число людей с диагнозом «Пневмония». Уже зарегистрировано 159 больных с отрицательным результатом на коронавирус.По словам акима, восемь из 159 пациентов, находятся в тяжёлом состоянии. Шесть человек умерли.Для предотвращения быстрого распространения вируса аким Жанозена порекомендовал надевать маски и пользоваться антисептиками. Ограничить посещение людных мест, свадеб и других мероприятий.В случае выявления температуры или плохого самочувствия Максат Ибагаров посоветовал незамедлительно обращаться к врачу.Как подчеркнул аким Жанаозена, санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе пока всё ещё стабильная. Напомним, в Жанаозене с 25 июня усилен карантинный режим.