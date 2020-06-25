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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:43

Просмотров: 2070

В Жанаозене резко возросло число больных пневмонией

На сегодняшний день с диагнозом «Пневмония» зарегистрированы 159 человек, как сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.

Фото из доступных источников
С 15 июня по сегодняшний день, по словам акима Жанаозена Максата Ибагарова, выросло число людей с диагнозом «Пневмония». Уже зарегистрировано 159 больных с отрицательным результатом на коронавирус.

По словам акима, восемь из 159 пациентов, находятся в тяжёлом состоянии. Шесть человек умерли.

- Все эти пациенты в настоящее время проходят лечение. Из-за нехватки мест больных пневмонией размещают в терапевтическом, кардиологическом и неврологическом отделениях городской многопрофильной больницы, - отметил Максат Ибагаров.


Для предотвращения быстрого распространения вируса аким Жанозена порекомендовал надевать маски и пользоваться антисептиками. Ограничить посещение людных мест, свадеб и других мероприятий.

В случае выявления температуры или плохого самочувствия Максат Ибагаров посоветовал незамедлительно обращаться к врачу.

Как подчеркнул аким Жанаозена, санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе пока всё ещё стабильная. Напомним, в Жанаозене с 25 июня усилен карантинный режим.



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Комментарии ( 8 )

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  • Барабашка
 132131212 (Посетители) Сегодня, 17:31
Батарейкин,
Да хоть простой насморк...люди лежат в тяжелом состоянии, у всех по разному течет болезнь, кто то в туалет 50 раз день ходит, представляете какого это с температурой 39 безвылазно сидеть в туалете, кто то вообще с койки подняться не может с той же температурой, ситуация серьезнее чем кажется на первый взгляд
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 17:11
Цитата: Тата
напишите адреса аптек где есть ,перепроверю .Сегодня в 3 аптеки зашла, нет спирта!

Значит мне повезло.
В 1-2, вчера взял пару флаконов, и сегодня еще три. 90 мл за 140 тенге.
 
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Тата (Посетители) Сегодня, 17:08
leo529,напишите адреса аптек где есть ,перепроверю .Сегодня в 3 аптеки зашла, нет спирта!
 
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  • mer
  • Леська
 Батарейкин (Посетители) Сегодня, 17:02
Вот не могу понять.. Причем тут пневмония и карантинные меры??? Мне кажется что люди простывают под кондеционерами.. Симптомы схожи, пневмонии и простуды. Зачем панику наводить?? болели , болеют, и будут болеть и простудой, и пневмонией и гриппом.
 
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  • Леська
  • Maximus
 Тата (Посетители) Сегодня, 17:02
В то время, когда чиновники Министерства здравоохранения советуют везде находиться в защитной маске, врачи-эпидемиологи утверждают, что это увеличивает вероятность заболевания гриппозной пневмонией. Результатом её может стать смерть.Маска выполняет роль барьера на границе разных температур. Человек выдыхает воздух, на маске конденсируется влажность, маска этой влажностью пропитывается, ворсинки маски, которые должны фильтровать воздух, слипаются. И через щёлочки может попадать аэрозоль дыхания больных, если человек зайдёт в помещение, а перед этим он через маску дышал через рот, то он и дальше будет дышать через рот. Но уже в помещении, где он контактирует с другими людьми".

В результате человек может не защититься от болезни при помощи маски, а благодаря ей болезнь подхватить — если после прогулки по улице в маске зайти в помещение, где есть больной гриппом. Причём ваша хворь будет более опасной, нежели обычный грипп.Дыхание через такую неработающую маску может привести к развитию гриппозной пневмонии. В то время, когда если бы человек зашёл просто без маски и дышал через нос, он бы подхватил гриппозный назафарингит".Статья 2009 года.
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 17:01
Цитата: Тата
что говорить спирта обычного нет.

Откуда эта недостоверная информация?
Спирт в продаже есть, кстати, по обычной цене, не завышенной
 
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mer (Посетители) Сегодня, 16:50
Тата,В аптеках нет ничего,что связано с температурой,парацетамола нет нигде.
 
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  • mer
  • Леська
 Тата (Посетители) Сегодня, 16:40
Пневмония с отрицательным результатом на короновирус, а чего вы хотели!? До сих пор люди в масках с марта у кого то она одна все 3 месяца ,вы о чем думали всё правильно об этом предупреждали ,что может быть если постоянно в ней ходить.А кто в перчатках ходит у тех уже грибок ногтей .Уже короновирус плавно перешёл в пневмонию, она всегда была во все времена но никто ее не подсчитывал,а сейчас если заболел бронхитом ,то лекарств в аптеке нет естественно перейдёт в пневмонию,что говорить спирта обычного нет.
 
 

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