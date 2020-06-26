В больницы Мангистауской области требуется 50 кислородных концентраторов

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В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что в регионе нет проблем с аппаратами (ИВЛ). В медицинских учреждениях области на сегодняшний день функционируют 122 аппарата ИВЛ.
- Изначально в области было 92 аппарата ИВЛ. В рамках спонсорской поддержки компания NCOC передала медицинским учреждениям региона 10 аппаратов ИВЛ. Такую же поддержку оказало акционерное общество «МангистауМунайГаз», которое подарило 20 аппаратов ИВЛ. Ожидается, что компания АО «Каражанбасмунай» также передаст в ближайшее время ещё 20 аппаратов, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Помимо спонсорской поддержки управление планирует закупить ещё 40 аппаратов ИВЛ за счёт средств республиканского бюджета. Итоги конкурса завершены, и договор уже на стадии заключения.
- Есть проблемы с нехваткой кислородных концентраторов, требуется, как минимум, 50 аппаратов. Данный вопрос также решён, в акимате Мангистауской области одобрили данную заявку. В течение месяца ожидается поступление кислородных концентраторов в медицинские учреждения региона, - отметили в управлении здравоохранения.
Напомним, ранее сообщалось, что врачи провизорного стационара Актау просят помочь приобрести кислородные концентраторы для пациентов. Медики вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям, потому что количество пациентов ежедневно растёт.
- Изначально в области было 92 аппарата ИВЛ. В рамках спонсорской поддержки компания NCOC передала медицинским учреждениям региона 10 аппаратов ИВЛ. Такую же поддержку оказало акционерное общество «МангистауМунайГаз», которое подарило 20 аппаратов ИВЛ. Ожидается, что компания АО «Каражанбасмунай» также передаст в ближайшее время ещё 20 аппаратов, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Помимо спонсорской поддержки управление планирует закупить ещё 40 аппаратов ИВЛ за счёт средств республиканского бюджета. Итоги конкурса завершены, и договор уже на стадии заключения.
- Есть проблемы с нехваткой кислородных концентраторов, требуется, как минимум, 50 аппаратов. Данный вопрос также решён, в акимате Мангистауской области одобрили данную заявку. В течение месяца ожидается поступление кислородных концентраторов в медицинские учреждения региона, - отметили в управлении здравоохранения.
Напомним, ранее сообщалось, что врачи провизорного стационара Актау просят помочь приобрести кислородные концентраторы для пациентов. Медики вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям, потому что количество пациентов ежедневно растёт.