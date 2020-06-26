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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:06

Просмотров: 2251

В больницы Мангистауской области требуется 50 кислородных концентраторов

В медицинских учреждениях региона нет проблем с аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Наблюдается лишь нехватка кислородных концентраторов. На сегодняшний день требуется закупить 50 таких аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что в регионе нет проблем с аппаратами (ИВЛ). В медицинских учреждениях области на сегодняшний день функционируют 122 аппарата ИВЛ.

- Изначально в области было 92 аппарата ИВЛ. В рамках спонсорской поддержки компания NCOC передала медицинским учреждениям региона 10 аппаратов ИВЛ. Такую же поддержку оказало акционерное общество «МангистауМунайГаз», которое подарило 20 аппаратов ИВЛ. Ожидается, что компания АО «Каражанбасмунай» также передаст в ближайшее время ещё 20 аппаратов, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Помимо спонсорской поддержки управление планирует закупить ещё 40 аппаратов ИВЛ за счёт средств республиканского бюджета. Итоги конкурса завершены, и договор уже на стадии заключения.

- Есть проблемы с нехваткой кислородных концентраторов, требуется, как минимум, 50 аппаратов. Данный вопрос также решён, в акимате Мангистауской области одобрили данную заявку. В течение месяца ожидается поступление кислородных концентраторов в медицинские учреждения региона, - отметили в управлении здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что врачи провизорного стационара Актау просят помочь приобрести кислородные концентраторы для пациентов. Медики вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям, потому что количество пациентов ежедневно растёт.



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Комментарии ( 5 )

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-1
  • watlow
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  • Шевченко 81
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 22:33
Цитата: Имярек
P.S. в акимате полно лекусов


 
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 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 20:45
Имярек, точно а то ещё месяц ждать препаратов.
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:46
в среднем цена кислородных концентратов стартует от 350 тысяч теньге примерно ,так на вскидку ...а лекус 570 тый года так 2012 сколько стоит?
думаю за один лекус можно 15 кислородных концентратов смело взять
P.S. в акимате полно лекусов

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:34
То есть проблемы, то их нет - не поймешь.
Вскрытие покажет. (Простите за глупую шутку)
И потом, кажется умершего от коронавируса не вскрывают, а хоронят запакованным в целлофан.
 
 

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