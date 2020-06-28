Жителей Актау возмутила реклама наркотиков

- Куда докатились, что открыто рекламируют наркотики. Этими средствами они будут травить нашу молодёжь. Это ни в какие рамки не лезет. Если такая реклама существует, значит есть спрос. А чтобы предотвратить это, нужно серьёзно подключиться к этому компетентным органам, - заявляет Меруерт.

- Призываем жителей, а также гостей нашей области незамедлительно сообщать о появившихся надписях в полицию, - сообщили в ведомстве.

Подобную рекламу, по словам жительницы 14 микрорайона Меруерт, она видит в городе не впервые.В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области отметили, что сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью совместно с волонтерами на постоянной основе проводят акции по закрашиванию «художеств».