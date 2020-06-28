«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 28 Июня
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 401.87 KZT
  • €1 = 450.82 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:48

Просмотров: 2245

Жителей Актау возмутила реклама наркотиков

Жители 14 микрорайона на одном из жилых домов засняли на фото рекламу синтетических наркотиков.

Фото автора
Подобную рекламу, по словам жительницы 14 микрорайона Меруерт, она видит в городе не впервые.

- Куда докатились, что открыто рекламируют наркотики. Этими средствами они будут травить нашу молодёжь. Это ни в какие рамки не лезет. Если такая реклама существует, значит есть спрос. А чтобы предотвратить это, нужно серьёзно подключиться к этому компетентным органам, - заявляет Меруерт.


В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области отметили, что сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью совместно с волонтерами на постоянной основе проводят акции по закрашиванию «художеств».

- Призываем жителей, а также гостей нашей области незамедлительно сообщать о появившихся надписях в полицию, - сообщили в ведомстве.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • kolu411
  • Expert
  • miledi
  • shurik_kz11
  • Ну Ну
  • pronina1976
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 12:28
Ни когда бы в жизни не поняла что это значит , а вы сами всем объяснили что рецепт наркоты.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • kolu411
  • Guz
 Geredot (Посетители) Сегодня, 12:25
эти надо серьезно заняться, рубить топором нос уши руки
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • дорожник
  • Geredot
  • kolu411
  • Expert
  • Dikaj
 Guz (Посетители) Сегодня, 11:31
Пора рубить руки наркодиллерам и их пособникам предварительно приняв закон,а заодно включить в эту статью ту же ответственность за казнокрадство и крышевание. Одна беда.
 
-1
  • vbykov
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Guz
  • Geredot
  • kolu411
  • Expert
 askar1905 (Посетители) Сегодня, 11:23
Raiders,А зачем искать? Самое главное бесконтактная продажа наркоты. Короновирус не передается! Вот если бы они проституток крышевали короновирусных их бы сразу хлопнули. А что мешает крышевать наркоту раз проституток крышевали. У нас кто что охраняет тот это и ворует
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Шевченко 81
  • kolu411
  • Expert
  • miledi
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 11:06
Действительно по адресу на стене, можно же вычислить. А так, кто в теме, тот понимает что написано. Мне, например, данная надпись ни о чем не говорит.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +11
  • Vohazab
  • мирабелла
  • Guz
  • In wa Alla
  • Multiverse
  • Шевченко 81
  • leo529
  • kolu411
  • Expert
  • shurik_kz11
  • Neo_454
 Raiders (Посетители) Сегодня, 11:00
Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью совместно с волонтерами на постоянной основе проводят акции по закрашиванию «художеств».
А,я то подумал,что ищут...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика