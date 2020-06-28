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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:59

Просмотров: 10963

Рабочие на месторождении в Мангистау записали видеообращение из-за коронавируса

Работники с нефтяного месторождения Северные Бузачи заявили, что их отправляют домой с положительными результатами на COVID-19.

Кадр видео
По словам работников нефтепромысла, перед вахтой им провели тест на коронавирус. У большинства результат был отрицательный. У кого был выявлен COVID-19, они остались на карантине. На вахту приехали все здоровые.

- Спустя две недели люди стали болеть. Руководство решило провести повторное тестирование. Выявили 95 заражённых. Все же приехали здоровыми. Выходит, что очаг инфекции на нашем нефтепромысле... Мы готовы проходить лечение на месте, но руководство не создаёт для этого условий. Общежитие переполнено и мест не хватает. Вместо того, чтобы компании позаботиться о нас, они выпроваживают нас домой. По пути мы будем заходить в магазины, вернёмся в свои дома и, получается, заразим свои семьи. Какой ущерб мы нанесём?, - говорят рабочие.


Работники Buzachi Operating Ltd обратились к Президенту, чтобы он обратил внимание на сложившуюся ситуацию.




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Комментарии ( 5 )

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-1
  • Expert
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  • Neo_85
  • mer
  • Fargo
  • ЁмоЁ
 Rfhksufi (Посетители) Сегодня, 00:25
Цитата: Guz
Лечить на промысле и баста ибо нефиг инфекцию тащить в город

Кто будет лечить? чем будет лечить? На месторождении есть квалифицированные врачи инфекционисты и реанимации? Есть аппараты искусственной вентиляции легких? Куча ковидных одноразовых костюмов? что то я сильно сомневаюсь. Есть наверное медсестричка, чья-то родственница или любовница с купленным дипломом и бутылкой зеленки. Которая в экстренной ситуации просто запрется у себя в кабинете. Боюсь, работяги предоставлены сами себе. На выживание (((.
Скорее всего начальство потащит зараженных в город. Это умнее, чем потом сесть в тюрьму за неоказание помощи и смерти на рабочем месте.

Цитата: Сурьёзный
очаг- в автобусах.

с тем же успехом можно лечь на зараженный матрас в кампусе, сунуть в рот плохо промытую ложку в столовой,хватать незащищенной рукой кнопки на клавиатуре, где до вас сидел сопливый работник предыдущей смены, через пропуска можно заразиться, да все что угодно.
 
-2
  • Fargo
  • Expert
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mer (Посетители) Вчера, 23:52
Сурьёзный,Я бы другое предположил, что во всём виновата погода, и КОНДИЦИОНЕРЫ!!! Эти приборы стоят и работают везде где есть скопление людей, вот вам и оружие массового поражения, столовые, комнаты отдыха, общежитие, везде кондиционеры с влажным воздухом, которые и есть разносчик вирусов. А там это поверьте распространяется очень быстро. Замкнутый коллектив.
 
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  • Multiverse
  • alixah
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 Сурьёзный (Посетители) Вчера, 22:41
очаг- в автобусах. Там происходит заражение. Как в самолетах. Зашел туда здоровым- а на выходе уже положительный. 3 часа в закрытом помещении- и все.хватает. Эти автобусы каждый день мотаются туда сюда
 
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  • Ну Ну
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 mer (Посетители) Вчера, 22:24
aman6586,
Люди едут туда работать,и заболевают уже там,причём тут руководство,они такие же наёмные работники. Вот с тестами и прочими анализами ,пора заниматься следственным органам,но думаю все руки умоют,и всё останется как есть.
 
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 aman6586 (Посетители) Вчера, 21:56
Судить надо руководство.
 
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 Критик SS (Посетители) Вчера, 21:41
Изначально всех забирали кто с подозрением, транслируя это все по всем каналам и СМИ, теперь как стало больше с подозрением людей или реально таковы ми, сразу начали отказываться от них, оставлять без помощи и т. Д. Интересное у нас политика и медицина, самое главное хочу пожелать нашим гражданам, старайтесь держаться и соблюдать меры санитарий, надеюсь и переживём это все вместе, не знаешь уже чему верить чему нет, держитесь здоровья всем вам где бы вы ни были
 
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 mer (Посетители) Вчера, 21:22
Многие коментаторы ничего не знают ,что там творится,да и вообще что происходит в области. А творится....На месторождениях никто никого лечить не будет... Тесты отдельная лажа...
 
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 aman6586 (Посетители) Вчера, 20:14
Судить надо руководство. За халатность.
 
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 Guz (Посетители) Вчера, 20:11
Лечить на промысле и баста ибо нефиг инфекцию тащить в город,тут и так как в цирке.
 
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 2garin (Посетители) Вчера, 20:07
вот они ушлые узкоглазые... постоновы мутят да здесь...
Бузачи должно обеспечить карантийный лазарет на месте, а простой оплачивать в 100% окладе...
в город не должны быть завезены данные сотрудники.. Глав Врач давайте работайте уже на народ.. Напечатайте постонавления в интересах граждан РК...
 
 

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