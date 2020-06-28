Рабочие на месторождении в Мангистау записали видеообращение из-за коронавируса

- Спустя две недели люди стали болеть. Руководство решило провести повторное тестирование. Выявили 95 заражённых. Все же приехали здоровыми. Выходит, что очаг инфекции на нашем нефтепромысле... Мы готовы проходить лечение на месте, но руководство не создаёт для этого условий. Общежитие переполнено и мест не хватает. Вместо того, чтобы компании позаботиться о нас, они выпроваживают нас домой. По пути мы будем заходить в магазины, вернёмся в свои дома и, получается, заразим свои семьи. Какой ущерб мы нанесём?, - говорят рабочие.

По словам работников нефтепромысла, перед вахтой им провели тест на коронавирус. У большинства результат был отрицательный. У кого был выявлен COVID-19, они остались на карантине. На вахту приехали все здоровые.Работники Buzachi Operating Ltd обратились к Президенту, чтобы он обратил внимание на сложившуюся ситуацию.