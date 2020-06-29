В Мангистау от пневмонии скончались 74 человека

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В тяжёлом состоянии находится 71 человек из 789 общего количества.



- На сегодняшний день с начала эпидемии от вирусной пневмонии скончались 74 человека. Семь умерли от коронавируса. За последние сутки в стационары поступили 144 человека, за сутки умерли 19 человек, – сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.