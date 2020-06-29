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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:55

Просмотров: 6979

В Мангистау от пневмонии скончались 74 человека

По данным на 29 июня, в Мангистауской области зарегистрировано 789 случаев заболевания пневмонией. В крайне тяжелом состоянии находится 13 человек. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона.

Фото из открытых источников
В тяжёлом состоянии находится 71 человек из 789 общего количества.

- На сегодняшний день с начала эпидемии от вирусной пневмонии скончались 74 человека. Семь умерли от коронавируса. За последние сутки в стационары поступили 144 человека, за сутки умерли 19 человек, – сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.



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Комментарии ( 10 )

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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 14:43
Почему не пишут, что у умерших от пневмонии не выявляется ковид? Умирают от банальной инфекции (стрептококки, стафилококки и т.д.).
Что это значит? Это значит только одно. Эпидемия пневмонии суть последствие той паники, которую нагоняют власти и медики вот уже полгода.
На каждом углу только и слышишь маски-маски-маски. Ролики-ужастики, когда идущий по улице человек внезапно падает - на каких дураков это рассчитано? Пишут, от вируса якобы страдают гены человека, его интеллект и репродуктивная функция. Что ещё страшнее можно придумать?

Причина вспышки пневмонии лежит на поверхности. Люди не могут позволить себе маску, которая стоит 100-170 тенге, выкидывать через 2 часа после использования. После посещения магазина, кладут в карман, или в сумочку, или в бардачок машины. В условиях влажной и тёплой среды банальная флора, осевшая на фильтре, прекрасно размножается, и уже в следующий час человек, надев маску, получает такой удар бактерий, что его иммунная система не справляется.
Вместо того, чтобы тратить миллиарды тенге на лечение последствий коронабесии, власти должны субсидировать продажи масок до такого ценового уровня, чтобы у людей не было нужды повторно их использовать.
 
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Gurabaz (Посетители) Сегодня, 14:43
У нас всегда так, была четкая установка говорили носите маски, держите дистанцию, но нет народе верил во все мифы.
1) Рассыпали вирус(порошок) с самолетов
2) Вышки 5G
3) Чепирование
4) Захват власти
Но свое здоровье уберечь так и не хотели, вот вам и результат. Мои соболезнование родным и близким. Берегите себя люди, в первую очередь пострадаете вы, ваш бюджет, ваши родные.

Бойтесь гнева терпеливых
 
-1
  • Aльберт
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sergofan (Посетители) Сегодня, 14:42
Носите маски и пользуйтесь атисептиком. И работайте, бо государство забило на нас болт! Других вариантов нет. Мне ни разу не одобрили выплату..И хер на них, только бы не мешали..
 
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 Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 14:39
А если кормилец загнется от пневмонии (COVID-19), как такой вариант?

Aльберт,
А если кормилец загнется от пневмонии (COVID-19), как такой вариант?
 
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Ураган (Посетители) Сегодня, 14:33
Такие убогие, пошлые, пустые комментари
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 14:27
74 человека от пневмонии? Как минимум информация неверная или недостоверная.
Скорее всего злосчастный вирус сделал своё подлое дело,а осложнения вроде пневмонии добивает людей,вот как то так.
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 14:08
Жесть, может все таки умерли от коронавируса, который не смогли определить? Хотя какая разница! Людей уже не вернуть.По моему пора уже бить в колокола!
 
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 Aльберт (Посетители) Сегодня, 13:26
Цитата: xerox
Семью мою Ты будешь кормить?


Ну я свою кормлю, прости. Зачем кого то винить в собственном бессилии? Может лучше что-то сделать?

Или логика такая что "пусть дохнут, лишь бы мой самый лучший в мире уникальный ребёнок скушал конфетку"? А если всё пойдёт не так, ведь пневмония не выбирает?
 
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 xerox (Посетители) Сегодня, 13:21
Цитата: Aльберт
Нужно вводить режим ЧП, пока не поздно.

Семью мою Ты будешь кормить? Узбагойся.
 
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 Aльберт (Посетители) Сегодня, 13:04
Нужно вводить режим ЧП, пока не поздно...
 
 

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